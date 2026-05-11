Türkiye siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Kullanılan ifadeler, karşılıklı eleştiriler siyasetin gündemini belirliyor. Bu kapsamda bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'dan geldi. Kırkpınar'ın hedefinde AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’ya yönelik ifadeler kullanan CHP Grup Başkanvekili vardı.

"İnanın bu halinize acıyoruz!"

Leyla Şahin Usta'ya yönelik CHP Grup Başkanvekili tarafından kullanılan üsluba tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "CHP Grup Başkanvekilinin, AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Leyla Şahin Usta’ya yönelik kullandığı seviyesiz ve yakışıksız üslubu şiddetle kınıyor, kendisini siyaset kurumuna yakışır bir dil kullanmaya ve özür dilemeye davet ediyorum.

Kirli diliniz ve agresif tavrınızla algı oluşturmaya çalışmak yerine, Sn. Leyla Şahin Usta’nın gündeme getirdiği iddialara cevap verin. Buna cesaretiniz yoksa, o ifadeleri önce kendi partiniz içerisindeki iddia sahiplerine yöneltmeniz daha tutarlı olacaktır.

İçine düştüğünüz acziyet ve telaş halini ibretle izliyor ve inanın bu halinize acıyoruz.

Zira Milyonlarca vatandaşın oyuyla ana muhalefet konumunda bulunan bir partinin, bu denli saldırgan ve nezaketten uzak bir siyaset dili benimsemesi acınacak bir durumdur." ifadelerini kullandı.