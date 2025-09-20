İzmir'de yarın (21 Eylül) düzenlenecek 13. Uluslararası 9 Eylül Yarı Maraton Koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacağı için ESHOT’un bazı otobüs hatlarında güzergah değişikliği yapıldı.

İzmir’de 21 Eylül 2025 Pazar günü 04.00-12.00 saatleri arasında Cumhuriyet Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Haydar Aliyev Bulvarı ve Başak Sokak üzerinde yapılacak olan 13. Uluslararası 9 Eylül Yarı Maraton Koşusu yapılacak.

Maraton nedeniyle Cumhuriyet Bulvarı Türk Telekom Binası kapalı otopark önünden başlayıp Başak Sokak dönel kavşaktan geri dönüş yapılarak aynı noktada sona erecek olan etkinlik süresince, güzergahın Üçkuyular'a gidiş yönü (deniz tarafı) gerekli trafik önlemleri alınarak saat 04.00'ten itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Alternatif güzergâhlar oluşturuldu

Konak’a dönüş yönü Cumhuriyet Meydanı’ndan itibaren gidiş-dönüş olarak hizmet verecek.

Gümrük Kavşağı üzerinden Fevzipaşa Bulvarı’na yönlendirme yapılacak. Borsa Kavşağı’ndan gelen sürücüler kara tarafına aktarılacak. Haydar Aliyev Bulvarı, İnciraltı’ndan Konak’a tek yön işletilecek.

Konak Tüneli’nden çıkan araçlar da Mithatpaşa Caddesi ve Karataş Kavşağı üzerinden sahil yoluna bağlanacak.

Değişiklik yapılan ESHOT hatları

ESHOT’un bazı otobüs hatlarında güzergâh değişikliğine gitti. ESHOT’tan yapılan duyuruya göre, şu hatlarda geçici güzergâh değişikliği yapıldı:

5 No'lu Narlıdere - Üçkuyular İskele

6 No'lu Arıkent - Üçkuyular İskele

7 No'lu Sahilevleri – Üçkuyular İskele

10 No'lu Üçkuyular İskele - Konak

24 No'lu Kavacık - Üçkuyular İskele

25 No'lu Oyunlar Köyü - Üçkuyular İskele

311 No'lu İnciraltı - F.Altay

480 No'lu İnciraltı - Üçkuyular İskele

486 No'lu Oyak Sitesi - İnciraltı

510 No'lu Gaziemir - Balçova

811 No'lu Engelliler Merkezi - Montrö

945 No'lu Esentepe - Üçkuyular İskele