İzmir’in Konak ilçesinde Göztepe taraftarları arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Olay, dün akşam saat 22.40 civarında Mithatpaşa Caddesi üzerindeki Göztepe Parkı’nda meydana geldi.

Kavga bıçak ve silaha dönüştü

Henüz nedeni belirlenemeyen tartışma, kısa sürede bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay sırasında M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve CNC operatörü Emircan Övüç (24) tabanca ile vurularak yaralandı.

Sağlık ve polis müdahalesi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Emircan Övüç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralılardan ikisi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.