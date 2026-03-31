Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in merkez noktalarından biri olan Konak ilçesinde, trafik akışı sırasında yaşanan inanılmaz bir saldırı, şehirde güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Seyir halindeki ticari bir aracın, içerisinde bir ailenin bulunduğu otomobili sıkıştırmasıyla başlayan gerginlik, kısa sürede şiddet eylemine dönüştü. Yol boyunca tacizlerini sürdüren ticari araçtaki iki şahıs, trafiğin en yoğun olduğu noktalardan birinde otomobilin önünü kesmeye çalışarak beyzbol sopalarıyla saldırıya geçti. Çevredeki vatandaşların hayret dolu bakışları arasında gerçekleşen olayda, saldırganların acımasız tavırları ve trafik güvenliğini hiçe sayan hamleleri büyük tepki topladı.

Camları ve aynaları tuzla buz ettiler

Olayın dehşet verici detayları, Yeşildere Caddesi’nden Gaziler Caddesi’ne bağlanan stratejik yan yol güzergahında, Konak Belediyesi Aziziye Mülkiyeliler Parkı mevkisinde gün yüzüne çıktı. Mavi renkli otomobili hedef alan saldırganlar, hareket halindeki aracı durdurmak için adeta terör estirdi. Araçlarından çıkardıkları beyzbol sopalarıyla otomobilin camlarına ve dikiz aynalarına sert darbeler indiren şahıslar, araç içerisindeki aile bireylerine korku dolu anlar yaşattı. Saldırı anında otomobilin maddi hasar almasının yanı sıra, içindekilerin can güvenliğinin mucize eseri korunmuş olması olayın ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Güvenlik kameraları küfür ve saldırı anlarını saniye saniye kaydetti

Yaşanan bu barbarlık, bölgedeki MOBESE kameraları ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik sistemleri tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, ticari araçtan inen şahısların ellerindeki sopalarla sergiledikleri saldırgan tutumlar ve çevreye savurdukları ağır küfürler tüm çıplaklığıyla görüldü. Hukuki süreçte en önemli delil niteliği taşıyan bu kayıtlar, saldırganların kimlik tespiti ve olay anındaki kastının belirlenmesi açısından kritik bir rol oynuyor. Emniyet güçleri, elde edilen görsel veriler ışığında kapsamlı bir teknik inceleme başlatarak olayın tüm faillerini mercek altına aldı.

İstanbul merkezli şirket aracına yönelik adli tahkikat başlatıldı

Olayda kullanılan ve saldırıya karışan ticari aracın yapılan plaka ve ruhsat sorgulamaları neticesinde, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Filo Elektrik-Elektronik isimli firmaya ait olduğu tespit edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından hızla harekete geçerek hem araç sürücüsü hem de saldırıya dahil olan diğer şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.

