Son Mühür / Erkan Doğan - Türkiye’nin ve dünyanın en güzel doğa güzellikleri arasında yer alan Çeşme Aya Yorgi Koyu’nun betona teslim olmaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çevreciler ortak mücadele ediyor.

Çeşme’nin en gözde bölgelerinden Aya Yorgi Koyu’nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kararıyla yapılan İmar Planı değişikliği kapsamında, koyun sırtlarında villa inşaatlarına başlanmıştı. Bölgedeki doğal yapının korunması, yeşil alanların azaltılmadan, nüfusa uygun donatı alanlarının belirlenmesi ve Aya Yorgi Koyu’nun gelecek nesillere aktarılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, Çeşme Yarımada Çevre Derneği ve Çeşme Kent Konseyi harekete geçti. Yaklaşık bir yıl önce çevrenin korunması yönünde görüş bildiren bu kurumlar, adeta ‘Aya Yorgi Koyu’ için tek yürek oldu.

İZBB İmar Şehircilik Dairesi yetkilileri süreci Son Mühür'e anlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Dairesi tarafından Son Mühür’e yapılan açıklamada, bölgede yapılan plan değişiklikleri ve çevrenin korunması adına açılan davalar detaylı olarak ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, “1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 07.03.2022 tarih ve 3123141 sayılı Olur'u ile 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca tadilen onaylanmıştır. 12.04.2022 tarih 708921 sayılı yazımız ile söz konusu planlara itiraz edilmiş olup, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 31.05.2022 tarihli ve E 70074075-252.01.03-3736335 sayılı yazısı ile; askı süresi içerisinde yapılan 20 adet itiraza ilişki değerlendirmelerin yapıldığı, bu kapsamda itirazların reddine karar verildiği, söz konusu planların kesinleştiği bildirilmiştir. İtirazımızın reddedildiğinin bildirilmesi üzerine 07.03.2022 tarihinde onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı Değişiklilerine Belediye Başkanlığımız tarafından dava açıldığı, İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2022/2209 Esasına kayden açılan davada verilen 27.03.2024 tarih, 2024/517 K. sayılı kararla imar planlarının iptaline karar verildiği bildirilmiştir. Aynı zamanda Bakanlık Makamının 05.05.2022 tarih ve 3588259 sayılı Olur'u ile Rezerv Yapı Alanı olarak belirlendiği, İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan ve Sakarya Mahalleleri sınırları içerisindeki taşınmazları kapsayan alanda Bakanlık tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre hazırlanan imar uygulaması işleminin 06.12.2022 tarih ve 5180082 sayılı Bakanlık Oluru ile onaylandığı, akabinde Belediye Başkanlığımızca Bakanlık Makamının Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmesine ilişkin 05.05.2022 tarih ve 3588259 sayılı Olur'unun iptaline ilişkin dava açıldığı, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2023/64 Esasına kayden açılan davada verilen 15.09.2023 tarih, 2023/1484 K. sayılı kararla ''Rezerv Yapı Alanı'' iptal edildiği”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeniden rezerv alan ilan etti !

Daha sonra söz konusu alanın yeniden 6306 sayılı Kanun kapsamında 10.05.2024 tarihli ve 50751 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak ilan edildiği, İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan ve Sakarya Mahalleleri, Ayayorgi Mevkiinde yer alan bölgeye ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 16.10.2024 tarihinde 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nın onaylandığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine söz konusu alanın Rezerv Alanı olarak belirlenmesine ilişkin 10.05.2024 tarihli ve 50751 sayılı Bakanlık Olur’una karşı Belediye Başkanlığımızca açılan davada, İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin 12.09.2025 tarihli ve 2025/1107 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, Yine Bakanlık aleyhine söz konusu alana ilişkin 16.10.2024 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın iptali istemiyle Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından açılan davada ise, İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin 14.01.2026 tarihli ve 2026/74 sayılı kararı ile plan onaylarının iptaline karar verilmiştir” dedi.