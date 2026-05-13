Düzce merkezli olarak başlatılan ve kısa sürede 14 ayrı şehre yayılan büyük yasa dışı bahis operasyonunda önemli bir eşik aşıldı.

Jandarma ekiplerinin detaylı takibinin ardından yakalanan 55 kişi, sorgularının sonrasında bugün adliyeye sevk edildi.

14 ilde eş zamanlı baskın yapıldı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emriyle harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis dünyasına büyük bir darbe vuruldu. Düzce’den İstanbul’a, Trabzon’dan Hatay’a kadar uzanan 55 ayrı adrese aynı anda baskın yapıldı.

Operasyonun merkezinde, bahis çetelerine banka hesaplarını kullandırarak paranın izini kaybettirmeye çalışan kişiler vardı.

24 milyar TL'lik işlem trafiği

Soruşturmanın en dikkat çeken noktası ise şüphelilerin banka hesapları üzerinden dönen paranın miktarı oldu.

Ekiplerin yaptığı incelemeler, 55 kişinin hesabında yalnızca son 1,5 yıl içerisinde tam 24 milyar TL'lik bir işlem trafiği olduğunu ortaya koydu.

Türkiye genelinde kapsamlı takip

Operasyon kapsamında; Düzce’de 27, Trabzon’da 6, İstanbul’da 5, Gaziantep’te 3, İzmir’de 2, Kayseri’de 2, Şanlıurfa’da 2, Hatay’da 2, Ankara’da 1, Edirne’de 1, Eskişehir’de 1, Mersin’de 1, Bolu’da 1, Kocaeli’de 1 kişi yakalandı.

55 şüpheli Düzce Adliyesi’ne sevk edildi

Ayrı şehirlerde yakalanarak Düzce’ye getirilen zanlıların jandarmadaki ifade işlemleri tamamlandı. Arından 55 şüpheli, Düzce Adliyesi’ne sevk edildi.