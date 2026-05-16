Karşıyakalı taraftarlar, bu tarihin çok ileri olduğu gerekçesiyle sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.Yönetim ise genel kurulun daha erken bir tarihe çekilmesi için gerekli başvuruların yapıldığını ve kongrenin 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.



Gelen tepkiler üzerine yönetim, kongrenin öne çekilmesi için harekete geçti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ‘Kulübümüzün daha önce 23 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun, üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda 9 Haziran 2026 tarihine alınabilmesi adına gerekli resmi başvurular yapılmıştır. Söz konusu süreçle ilgili olarak ilgili resmi makamlardan gelecek görüş ve onay beklenmekte olup, gelişmeler netleştiğinde kamuoyu ve camiamız detaylı şekilde bilgilendirilecektir. Tüm üyelerimize ve camiamıza saygıyla duyurulur’ ifadeleri kullanıldı.