Son Mühür / Osman Günden - İzmir’de toplu ulaşımın önemli unsurlarından olan taksi ve M plakalı minibüs ücretlerine zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kabul edilen yeni tarifeye göre artış oranları taksilerde yüzde 9 ile 16, minibüslerde ise yüzde 33 ile 50 arasında değişti. Zam kararı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin talebi doğrultusunda alındı.

Zamlı tarifeler belli oldu

Minibüs ücretlerine yüzde 33 ila yüzde 50 arasında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre bindi-indi ve 0-10 kilometre arası ücret 30 TL’den 40 TL’ye yükseldi. 10-15 kilometre arası 50 TL, 15-20 kilometre arası 60 TL, 20 kilometre üzeri ise 65 TL olarak belirlendi.

Taksi ücretleri

Taksi ücretlerine de yüzde 9 ila yüzde 16 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Yeni tarifeye göre açılış ücreti 34,50 TL’den 40 TL’ye, kilometre ücreti 49,50 TL’den 54 TL’ye yükseldi. Kısa mesafe ücreti 180 TL’den 210 TL’ye, saatlik bekleme ücreti ise 207 TL’den 240 TL’ye çıkarıldı. 1 Nisan'da da zam yapılmıştı 17 gün önce, 1 Nisan’da taksi ücretlerine zam yapılmıştı. Ancak ABD-İran savaşı sonrası akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışı gerekçe gösteren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası, yeni bir zam talebinde bulundu. Zamlı tarifelerin 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi. Kararın ardından, artan ulaşım maliyetlerinin vatandaşın bütçesine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.