Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşanan olayların ardın açıklamalarda bulundu. Kırkpınar Büyükşehir'de yükselen tansiyon anları ile ilgili yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a söylediklerinin gündem değiştirmeye yönelik yanılgılar olduğunu vurguladı.

Trafik, kanalizasyon dururken...

Kırkpınar, İzmir’de başta trafik, altyapı, kanalizasyon, Körfez kirliliği ve kentsel dönüşüm olmak üzere birçok temel sorunun çözüm beklediğini belirttiği açıklamasında, “Hemşehrilerimiz hizmet ve çözüm beklerken, mevcut yönetimin gündem değiştirmeye yönelik söylem ve eylemleri artık karşılık bulmamaktadır” dedi.

Kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar

AK Parti Milletvekili Kırkpınar İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin İzmir içerisindeki aksiliklerle ilgilenmek değil de her daim polemik yarattığını belirterek, “Sayın Tugay’ın, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, AK Partili milletvekillerine ve meclis üyelerine yönelik söylemleri gerçeği yansıtmamakta; kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir tutum içermektedir” diye konuştu.

İzBB meclisi dövüş pistine dönmüştü

İzmir Büyükşehir Belediye meclisini Cuma günü gerçekleşen Nisan ayı oturumunda kendine yakışmayan anlara şahit olmuş meclis üyeleri arasında tartışma büyümüş kavgaya dönüşmüş ve meclis salonu karışmıştı. AK Partili Kırkpınar mecliste meydana gelen gergin anlara için ise, büyükşehirin AK Partili meclis üyelerine yönelik tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, “Demokratik bir ortamda herkesin görüş ve fikirlerini ifade etmesi gerekirken, meclis üyelerimizin sözlerinin kesilmesi ve sonrasında kullanılan ifadeler, yerel yönetim anlayışıyla bağdaşmamaktadır” diye konuştu.

"Kaybedecek zaman yok"

İzmir’in çok uzun zamandır hizmet etme anlayışından uzak şekilde yönetildiğini belirten Kırkpınar, “Ortaya çıkan tablo ortadadır. Lafla değil, icraatla hizmet edilir. İzmir’in kaybedecek zamanı yoktur. Sayın Cemil Tugay başta olmak üzere belediye yönetimini, polemik üretmek yerine şehrin gerçek sorunlarına çözüm üretmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer vererek sözlerini noktalayıp yeni bir çağrıda bulundu.

