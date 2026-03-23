İzmir’in Bornova ilçesinde yaşanan olay, kamuoyunda büyük tepki topladı. Bir kişi, sokak ortasında tartıştığı eşini darbederken, şiddet anlarına çevredeki çocuklar da tanıklık etti. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tartışma şiddete dönüştü

Olay, Bornova ilçesine bağlı Evka 4 Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir çift arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel şiddete dönüştü.

Şüpheli, sokak ortasında eşine saldırarak darbetmeye başladı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çocukların gözü önünde yaşandı

Yaşanan şiddet olayının bir okulun yakınında gerçekleşmesi dikkat çekti. Olay sırasında çevrede bulunan çocukların da yaşananlara tanık olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, olayın hem şiddet boyutu hem de çocukların önünde yaşanması nedeniyle büyük tepki çektiğini ifade etti.

Evde de şiddet uyguladığı iddiası

Şüphelinin yalnızca sokakta değil, daha önce de eşine evde şiddet uyguladığı öne sürüldü. Bu iddialar, olayın ardından kamuoyunda endişeyi daha da artırdı.

Polis müdahale etti, şüpheli gözaltında

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Toplumda tepki büyüyor

Kadına yönelik şiddet olaylarının kamuya açık alanlarda ve çocukların gözü önünde yaşanması, toplumda infial yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu tür olaylara karşı hem hukuki yaptırımların hem de toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.