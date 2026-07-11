Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında çoğalan sivrisinek popülasyonunun önüne geçmek için kent genelindeki inşaat sahalarında denetimlerini arttırdı.

Ekipler; temel kazılarından asansör boşluklarına kadar su biriken tüm alanlarda biyolojik larva mücadelesi yürüterek sineklerin mahallelere yayılmasını engellemeyi planlıyor.

30 ilçede eş zamanlı şantiye takibi

Yaz mevsiminde sivrisinekle mücadelenin yalnızca sulak alanlar ve parklarla sınırlı kalmadığını belirten belediye yetkilileri, önlem alınmayan şantiyelerin binlerce sivrisineğin üreme bölgesi haline geldiğini vurguladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki aktif ve atıl durumdaki inşaatları düzenli olarak denetliyor.

Yapılan denetimlerde; asansör boşlukları, temel kazıları ve bodrum katlarda biriken suların dışında açıkta bırakılan ve yağmur suyu dolan kaplar da inceleniyor.

"İzmir’in 30 ilçesinde inşaat alanlarını düzenli olarak denetliyoruz"

Sıcaklıkların artmasıyla sivrisineklerin yumurtadan çıkma süresinin kısaldığını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nde görevli Kimyager Esranur Kaya, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında,

"Yaz aylarında yumurtadan ergin sivrisineğe dönüşme süresi 7 ila 10 güne kadar düşüyor. Bir haftalık kontrol periyodunun bile aksaması, çok yoğun bir üremeye neden olabiliyor.

Kent genelinde biyolojik yöntemlerle sivrisinek ve haşereye karşı periyodik mücadele devam ederken, inşaat alanlarını da mercek altına alıyoruz.

Burada yalnızca vatandaş ihbarı ile hareket etmiyoruz. İzmir’in 30 ilçesinde inşaat alanlarını düzenli olarak denetliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tek bir inşaat tüm mahalleyi etkiliyor"

İnşaatların alt katlarında toplanan yeraltı ve yağmur sularının büyük bir risk oluşturduğunu söyleyen Kaya, "İnşaat sahalarında taban suyu ve yağmur suyunun oluşturduğu geniş su birikintileriyle karşılaşıyoruz.

Özellikle eksi ikinci ve eksi üçüncü katlarda biriken sular, binlerce larvanın gelişebileceği alanlara dönüşüyor. Bazen tek bir inşaat alanındaki üreme, çevresindeki bir mahalleyi etkileyecek yoğunluğa ulaşabiliyor" dedi.

Şantiye Yönetimlerine "Tedbir" Çağrısı

Şantiyelerde açıkta bırakılan malzemelerin de üremeyi tetiklediğinden bahseden Kaya, çevre temizliği hakkında şantiye yönetimlerinin sorumluluk alması gerektiğini belirterek,

"Bu alanların kapatılması veya temizlenmesinin şantiye yönetimlerinin sorumluluğunda. Gerekli durumlarda biz de müdahale ederek suyun tahliye edilmesini ve risk oluşturan malzemelerin kaldırılmasını istiyoruz.

Taban suyunun biriktiği eksi katlarda ekiplerimiz projektör ve el fenerleriyle çalışıyor. Demir, çivi ve molozlar arasında riskli koşullara rağmen gerekli önlemleri alarak, büyük bir dikkatle sivrisinek üremesini önlemek için biyolojik larva mücadelesini sürdürüyoruz." dedi.