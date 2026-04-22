Son Mühür/ Beste Temel- Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından yürütülen En İyi Turizm Köyü programı için Türkiye’den kimlerin aday olacağı belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı değerlendirmeler sonucunda İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan Sığacık, ülkemizi temsil edecek dört noktadan biri olarak seçildi.

Saha incelemeleri tamamlandı

Adaylık süreci kapsamında Sığacık’ta geçtğimiz günlerde iki günlük bir mesai yapıldı. Bakanlık temsilcileri ve Seferihisar Belediyesi ekipleri Sığacık’ın her köşesini tek tek inceledi. İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kerem Çevik ile Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de katıldığı bu incelemelerde köyün tarihi yapısı ve kültürel değerleri yerinde görüldü. Hazırlanan adaylık dosyasına eklenecek her detay bu saha çalışmasında netleşmiş oldu.

Cittaslow kimliği avantaj sağladı

Sığacık Türkiye’nin ilk "Sakin Şehri" olan Seferihisar’ın bir parçası. Haliyle burada doğayı koruyan ve yerel üreticiyi desteklyen bir turizm anlayışı zaten yıllardır var. Yerel kalkınmayı esas alan bu model Sığacık’ı uluslararası listede diğer adayların yanına taşıyan en büyük etkenlerden biri.

Teos Antik kenti ve kaleiçi yaşamı

Bölgenin kökleri milattan önce 1000’li yıllara Teos Antik Kenti’ne kadar dayanıyor. Dionysos Tapınağı ve Sığacık Kalesi gibi yapılar buranın sadece bir tatil beldesi değil ciddi bir kültürel miras alanı olduğunu kanıtlıyor. Özellikle Kaleiçi’ndeki pansiyonculuk faaliyetleri tarihi dokuyu bozmadan turizm yapmanın iyi bir örneği olarak dosyada yer alıyor.

Sürdürülebilir özellikleri yüksek bir ilçe

Sığacık Kaleiçi’nde her pazar kurulan Üretici Pazarı bölge ekonomisinin en önemli parçası. Köylünün kendi ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciye satması yerel kalkınma kriterleri açısından oldkça kritik. Ayrıca bölgede mandalina ve zeytin üretimi gibi tarımsal faaliyetler turizmle iç içe geçmiş durumda. Sıfır Atık ve su tasarrufu gibi uygulamalar da Sığacık’ın sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Yıllardır verilen emeğin sonucu

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Sığacık’ın bu seviyeye gelmesinin bir ortak çaba ürünü olduğunu belirtti. Bakanlıkla koordineli yürütülen bu sürecin, yerel üretimi destekleyen turizm anlayışının bir karşılığı olduğunu söyledi. Yetişkin’e göre asıl amaç, Sığacık’ı dünyada tanınan bir marka haline getirmek ve bu süreci kalıcı kılmak.