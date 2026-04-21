Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bayraklı Belediyesi'nde memurların mevcut toplu sözleşme kazanımlarını alamamaları gerekçesiyle belediye önünde başlayan eylemler kaldığı yerden devam ediyor.

Memurlar belediye yönetimine tepkili

Geçtiğimiz haftalardan bu yana büyüyerek devam eylemler, Bayraklı Belediye binası önünde büyük bir coşkuyla sürerken, Tüm Yerel Sen, Tüm Bel Sen ve Birlik Yerel Sen'e bağlı belediye memurları, süreci eleştirerek, haklarını alana dek eylemlerine devam edeceklerini yineledi.

Sevim Altındağ: Alanları boş bırakmayacağız

Haklarını alana kadar alanları boş bırakmayacaklarının altını çizen ve gasp edilen toplu sözleşme haklarını almak için toplandıklarını vurgulayan, Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Kadın Sekreteri Sevim Altındağ, "Burada olma amacımız gasp edilen toplu sözleşme haklarımızdır. Almış olduğumuz kararlar var. Bu süreç zorlu bir süreç yılgınlığa gelmeyecek bir süreçtir. Yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Alanları boş bırakmamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.