Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Polonya’nın Gdansk şehrinde düzenlenen “2. Polonya-Türkiye Rektörler Forumu” kapsamında dikkatleri çeken iş birliklerine imza attı. Küresel anlamda akademik ağını güçlendiren DEÜ, üç önemli üniversiteyle protokol imzaladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, bilimsel ortaklıkların masaya yatırıldığı panelde konuşarak dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu.

Plonya’nın Gdansk şehrinde gerçekleştirilen zirve, Türkiye ve Polonya’daki yükseköğretim kurumlarını bir araya getirdi. Organizasyona Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ve Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş gibi üst düzey isimler de katıldı.

Rektör Yılmaz konuştu…

Forumun oturum başlıkları arasında araştırmacı ve öğrenci hareketliliğinin teşvik edilmesi, ortak müfredat geliştirme süreçleri ve sürdürülebilir akademik bağlar yer aldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, etkinlik kapsamında düzenlenen “Polonya-Türkiye Tıp ve Doğa Bilimlerinde İş Birliği Fırsatları” panelinde konuştu. Rektör Yılmaz, sağlık ve doğa bilimleri başta olmak üzere disiplinler arası çalışmalarda sınır ötesi iş birliklerinin önemine dikkati çekti.

DEÜ’den Küresel Adımlar

Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi, forum süresince üç önemli Polonya üniversitesi ile resmi bağlarını güçlendirdi. DEÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü’nün girişimleri neticesinde Gdynia Maritime University, University of Gdańsk ve University of Bialystok ile akademik iş birliği anlaşmaları imzalandı.