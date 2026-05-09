İzmir'in en iyi outlet merkezleri arasında Optimum, Westpark, Selway ve Park Bornova öne çıkan adresler. Her biri farklı bir konsept, farklı bir konum ve farklı bir kitleye hitap ediyor. Hangisinin tercih edileceği genelde lokasyon, marka çeşitliliği ve atmosfere göre değişiyor.

İzmir'in en iyi outlet merkezi hangisi sayılıyor

Optimum İzmir, 2012'den beri Gaziemir'de hizmet veriyor ve Ege Bölgesi'nin en büyük AVM'si olarak biliniyor. 235 bin metrekarelik alanda 250 mağaza, 3000 araçlık otopark, buz pateni pisti, bowling ve sinema salonu yer alıyor. 2017'de tamamlanan 105 milyon Euro'luk genişleme yatırımıyla yalnızca outlet kimliğinden çıkıp tam donanımlı bir alışveriş merkezine dönüşmüş.

Optimum, 2018 yılında Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi'nin düzenlediği 43. Avrupa Alışveriş Merkezi Ödülleri'nde genişleme kategorisinde Avrupa'nın en iyi AVM'si seçilmişti. Adnan Menderes Havalimanı'na yakınlığı sayesinde şehir dışı ziyaretçilerin de ilk durağı.

Westpark hangi avantajları sunuyor

Bayraklı'da konumlanan Westpark, Ege Bölgesi'nin en büyük outleti olarak biliniyor. Üst geçitle birbirine bağlanan iki ayrı binadan oluşuyor ve yarı açık konseptiyle ferah bir alışveriş ortamı sunuyor. 170 mağaza, sinema salonu ve 2500 araçlık otoparkı var. Bölgenin ilk akvaryumu da burada.

Westpark, kalabalıktan biraz uzak durmak isteyenler için Optimum'a göre daha sakin bir alternatif. Civar illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bir adres.

Selway Outlet ne durumda

Selway Outlet, 2006'da İzmir'in ilk outlet alışveriş merkezi olarak hizmete açıldı. Balçova çevre yolu üzerinde, Çeşme Otoyolu'nun her iki yakasına yayılmış durumda. İki köprü yaya geçidiyle birbirine bağlanan AVM, 55 bin metrekarelik alanda 100'den fazla ulusal ve global markaya ev sahipliği yapıyor. Mudo, Twist, Desa, İpekyol, Derimod, U.S. Polo gibi markaların eski koleksiyonları çok uygun fiyatlarla raflara çıkıyor.

Park Bornova hangi konsepti sunuyor

Park Bornova Outlet Center, İzmir'e outlet konseptini getiren ilk tesis olarak biliniyor. Tek katlı ve yüksek tavanlı yapısıyla rahat dolaşılabilen bir merkez. Ankara karayolu ile Aydın otoyolu üzerinde, Bornova'ya çok yakın. Giyim, aksesuar, kişisel bakım ve ev yaşam mağazalarının yanı sıra lunapark, bowling salonu ve yeme-içme noktaları da bulunuyor. Geniş otoparkı, park sorunu yaşamadan alışveriş yapmak isteyenlere uygun.