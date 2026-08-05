Yerli üretim Togg'un T10X ve T10F modelleri ile Fiat Grande Panda, ÖTV istisnası kapsamında değerlendirilebilen öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Tek şarjla yüzlerce kilometre yol kat edebilen bu araçlar, hızlı şarj desteği sayesinde kısa süre içerisinde yeniden kullanıma hazır hale geliyor. Elektrikli otomobillerin sunduğu düşük enerji tüketimi, bakım maliyetlerindeki avantaj ve çevre dostu yapısı, İzmir'de yeni araç almayı düşünen vatandaşların tercihlerini bu yöne çevirmesinde önemli rol oynuyor. Vergi avantajıyla daha erişilebilir hale gelen modeller, hem şehir içi günlük kullanım hem de şehirler arası yolculuklar için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

İzmir'in körfez esintisinden kalabalık sokaklarına kadar her noktada artan trafik ve yakıt masrafları, araç sahiplerini kara kara düşündürüyor. Akaryakıt istasyonuna her girişinizde cüzdanınızdan çıkan yüklü miktarlar canınızı sıkıyorsa, ÖTV muafiyetli elektrikli otomobiller tam size göre bir çıkış yolu sunuyor. Sessiz, konforlu ve sıfır emisyonlu bu modern araçlar, bütçesini korumak isteyen İzmirliler için cazip bir alternatif haline geldi.

Gözde Modeller ve Etiket Rakamları

İzmir sokaklarında boy gösterecek araçlar arasında Togg'un sunduğu seçenekler oldukça popüler. Togg T10X V1 standart menzil versiyonu vergi muafiyetiyle 1.300.000 TL seviyesine gerilerken, uzun menzilli versiyon 1.510.000 TL'den alıcı bekliyor. Sedan ruhunu modern hatlarla birleştiren T10F ise 1.120.000 TL'lik başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Şehir içi kullanımda pratikliği elden bırakmayan Fiat Grande Panda ise 965.000 TL'lik tahmini fiyatıyla bütçeleri yormuyor.

Şarj Süresi ve Menzil Avantajı

Diyelim ki Alsancak'tan Karşıyaka'ya koştururken şarjınız azaldı; güçlü hızlı şarj üniteleri sayesinde kahvenizi bitiremeden aracınız yola hazır hale geliyor. 320 kilometreden 753 kilometreye kadar varan menzil alternatifleriyle İzmir içi ve çevre illere seyahat etmek artık çok daha ekonomik ve keyifli bir hâl alıyor.