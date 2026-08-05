İzmir'in bitmek bilmeyen sabah trafiğinde, Alsancak'tan Karşıyaka'ya her gün kilometrelerce yol yapan sürücülerin gözü akaryakıt istasyonlarında. Gece yarısı motorine tam 6 lira 37 kuruşluk tarihi bir indirim beklentisi ortalığı hareketlendirdi. Şu an İzmir'de motorinin litresi 82,42 liradan satılıyor. Peki bu devasa indirim tamamen pompaya yansıyacak mı? Maalesef durum o kadar basit değil. Saat 16:00'da rafinerilerin yapacağı resmi bildirimle, bu rakamın ne kadarının ÖTV'ye kesileceği belli olacak. Sektör temsilcileri cüzi de olsa bir indirimin tabelada görüneceğini belirtiyor ama beklentiyi çok da yükseltmemek lazım.

Petrol Fiyatlarındaki Küresel Rüzgar

İzmir Körfezi'nde sular ne kadar sakinse, küresel petrol piyasaları o kadar dalgalı. Geçen haftayı 87,93 dolardan kapatan brent petrol, uluslararası krizlerin gölgesinde bugün sabah saatlerinde 84,93 dolara geriledi. Bu dalgalanmanın ana kahramanları ise yine ABD ve İran. Başkan Trump'ın 3 Ağustos'ta müzakere masasına oturulacağını söylemesi, hemen ardından İran cephesinden gelen kesin yalanlama ortalığı karıştırdı. İki ülke arasındaki bu bitmek bilmeyen diplomatik atışmalar ve suçlamalar, direkt olarak bizim ödediğimiz yakıt faturasını değiştiriyor.

Otogazlı Sürücülerin Zam İsyanı

Dizel araçlar indirimi bekleyedursun, aracında otogaz kullanan İzmirliler gece yarısı gelen 2 lira 60 kuruşluk zamla adeta şoke oldu. Benzinin 68,50 lira, LPG'nin ise 33,79 liradan satıldığı İzmir'de, artan maliyetler hem esnafın hem de günlük işine gidip gelen vatandaşın belini büküyor. Akşam saatlerinde netleşecek olan yeni motorin fiyatı, en azından nakliye tarafında fiyatları frenleyebilirse, piyasalar derin bir oh çekeck.