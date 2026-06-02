Son Mühür/ Beste Temel- Yaz sıcaklarının kapıya dayanmasıyla birlikte İzmir, en büyük kabusu olan orman yangınlarına karşı erkenden harekete geçti. Kentte geçmiş yıllarda yaşanan ciğerimizi yakan sahnelerin bir daha tekrarlanmaması için tüm kurumlar tek masada toplandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen 30 ilçe belediyesi ve devletin ilgili birimleri, 2026 yılı yangın sezonunun yol haritasını çizdi.

Eski yaralardan ders çıkarıldı

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) binasında düzenlenen zirve, sadece bir durum tespit toplantısı değildi. Katılımcılar, geçmiş yılların yangın istatistiklerini, rüzgar haritalarını ve saha deneyimlerini önlerine koyarak adeta bir check-up yaptı. Toplantıya sadece belediyeler değil; Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, TEİAŞ ve Gediz Elektrik gibi kritik altyapı sağlayıcıları da katıldı.

Enerji hatlarından kaynaklanabilecek olası kıvılcımlar ve orman köylerindeki riskli alanlar tek tek belirlendi. Kurumlar, afet anında kimin, nereye, ne kadar sürede müdahale edeceğini netleştirdi. Saniyelerin bile ağaçları kurtardığı bu savaşta, bürokratik hantallık tamamen devre dışı bırakılacak.

İklim krizi kapıda, çözüm bütüncül mücadelede

Toplantının ana gündem maddelerinden biri de küresel ısınmanın getirdiği ani hava değişimleri oldu. İklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar ve öngörülemeyen rüzgarlar, yangın riskini her zamankinden daha üst bir seviyeye taşıyor. Uzmanlar, yangın çıktıktan sonra söndürmeye çalışmanın artık tek başına yeterli olmadığını belirtiyor.

Bu kapsamda, dijital takip sistemleri ve erken uyarı mekanizmaları gibi teknolojik iyi uygulamalar paylaşıldı. İlçe belediyeleri kendi bölgelerindeki ormanlık alanların giriş-çıkış kontrollerinden, mahalle bazlı lojistik destek ekiplerinin kurulmasına kadar geniş bir sorumluluk listesi aldı. İzmir, bu yaz ormanlarını korumak için topyekûn bir savunma hattı kuruyor.

