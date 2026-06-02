Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDOĞA ile İZSU’nun kadrolu personeli olmak üzere toplamda 3 bini aşkın işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde zaman dolmak üzere. Masada idari maddeler üzerinde büyük ölçüde mutabakat sağlansa da işverenin yüzde 16’lık maaş artışı teklifi, sosyal yardımlar ve vardiya tazminatlarında yaşanan uyuşmazlık henüz giderilmedi. Dün gerçekleştirilen toplantıdan tam bir uzlaşı çıkmazken, gözler bugün saat 12.00’de yapılacak son toplantıya çevrildi. Bugün arabuluculuk sürecinin son günü olması sebebiyle tarafların masada orta yolu bulamaması halinde, yasal olarak grev yasağı bulunan enerji iş kolundaki bu süreç doğrudan Yüksek Hakem Kurulu’na devredilecek.

Eğer masadan uzlaşı çıkmazsa…

Masanın işveren kısmında İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve SODEMSEN otururken işçi kısmını ise Türk İş çatısı altında hizmet veren Belediye İş Sendikası İzmir 2 No’lu şube temsil ediyor. TİS masasında halihazırda 82 maddelik taslak bulunurken taslağın idari kısımlarında büyük ölçüde mutabık kalınsa da maaş, sosyal yardım ve vardiya ikramiyeleri konusunda henüz uzlaşı sağlanamadı. Arabuluculuk aşaması bugün biterken, sürecin neticelendirilmesi bekleniyor. Masadan uzlaşı çıkmadığı takdirde gözler, Yüksek Hakem Kurulu’nun vereceği karara dönecek.

“Masada bitmesi için…”

Belediye İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Atalay, “Bugün saat 12.00’de son kez bir toplantı yapacağız. Ufak tefek sorunlar var, onları çözemiyoruz. Bunlardan biri de vardiya tazminatları. İnşallah bir uzlaşı sağlanır. Bugün son gün, ondan sonraki süreç yüksek hakeme devredilecek. Direniyoruz. Yüksek hakeme devredildikten sonra 60 günlük süresi var. Hakemin hangi gün geleceği de belli değil. Arabulucu yazı yazacak, genel merkeze gidecek… Baya sıkıntılı bir süreç, masada bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak her şey saat 12.00’de gerçekleşecek toplantıdan sonra belli olacaktır” diye konuştu.