Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan ve Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük bir soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gerçekleştirildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce gerçekleştiği öne sürülen ve rüşvet olarak değerlendirilen bir para transferi nedeniyle düzenlenen 3. dalga operasyonunda, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Makam odasında ruhsatsız silah

Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut

Belediye binasındaki incelemelerde önemli bulgulara ulaşıldı. Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı

Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut’un makam odasında gerçekleştirilen aramalarda ruhsatsız bir tabanca bulundu.

Güvenlik güçleri tarafından bulunan silaha hemen el konuldu ve tutanak altına alındı. Olayın ortaya çıkmasının sonrasında adli makamlar konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Emniyet'ten açıklama geldi

Konuyla ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunan İsmail Yetişkin (Seferihisar Belediye Başkanı), Onur Yiğit (Balçova Belediye Başkanı) ile aralarında Belediye çalışanları ve iş insanları da bulunan toplam 24 kişi gözaltına alınmıştır."