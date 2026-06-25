Son Mühür / Atakan Başpehlivan – Emine Kulak Cumhuriyet Halk Partisi’nin görevden alınan il başkanı Çağatay Güç’ü gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’e destek olmak için Yeşilyurt Polis Merkezi’ne geldi.

“Evrak buldukça operasyon yapıyorlar”

Operasyonlar hakkında konuşan Güç, “Yine bir sabaha operasyonla uyandık. Bir yandan siyasi operasyonlar, bir yandan butlan yönetimiyle beraber olan atamalar... Cumhuriyet Halk Partisi yani Halkın Partisi, halkla iç içe olan parti, vatandaşın, halkın gönlüne girmiş Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in yürüttüğü iktidar yolundaki bu engellemeler rahatsız edici ve halkın gönlünde yara bırakıcı bir şekilde ilerliyor. Aynı belediyeye haftalık, iki haftada bir operasyon yaparak süreç yönetmeye çalışıyorlar. Evrak buldukça operasyon yapıyorlar. Sürecin doğru işletilmediği, adaletin tam olarak sağlanmadığı ortada. Hele ki Balçova Belediye Başkanımız Onur Başkanımızın, bu dosyada gizlilik var denilerek üstü örtüldüğü; ancak avukat arkadaşlarımızın söylediği ise dosyada hiçbir şeyin olmadığı. Bir dahilinin dahi olmadığı durumda operasyonla belediye başkanımız gözaltına alınıyor. Adalet bu şekilde sağlanmaya, parti bu şekilde yıpratılmaya çalışıldıkça halkın bize olan desteğinin arttığının farkına varması gerekiyor AK Parti hükümetinin” dedi.

“Ülke yangın yeri”

AK Parti’ye tavsiyede bulunan Güç, “AK Parti bu yaklaşımı bırakması gerekiyor. Birincisi, belediyelerdeki bu baskıyı, bu siyasi baskıyı kaldırması gerekiyor. Bu artık adalet falan değil, hukuksal bir sistem değil bu. Bu siyasi bir baskıdır. Bu baskının kalkması gerekiyor. Çünkü baskı arttıkça halkın desteği artıyor. AK Parti bunu ölçümlendirecek konumda bir parti. Kendisine tavsiyemiz şudur: Bu ölçümleri yapsın ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerçek sahiplerine bıraksın ve bu sistemi rahatlatsın. Çünkü sistem böyle gittikçe ülkedeki ekonomi düzelmiyor. Sistem böyle gittikçe gençlerin kaygısı azalmıyor, artıyor. Böyle gittikçe madde bağımlılığı artıyor. Böyle gittikçe emeklilerin sıkıntısı artıyor. Ülke, ülke yangın yeri, yangın yeri. Yangın yeri” diye konuştu.

“Bu yapılan eziyet asla unutulmayacaktır”

Arkadaşlarımızı geride bırakmayacağız diye konuşan Güç, “Üç beş tane bulmuşlar adam, orayı polislerle alalım, burayı polislerle alalım... Devlet eliyle resmen baskı altına alınmış, ablukaya alınmış bir kitleyiz biz. Ama çoğunluk biziz, güç biziz. Bakın yakında geliyoruz, iktidara geliyoruz. Şu anda kitlesel olarak tek bir kitle olarak bir arada duran yüzde 40'ı temsil ediyoruz biz. Dolayısıyla ilk seçimlerde iktidar olacağız. Ama bu yapılanlar unutulur gibi değil. Halkın gönlünde yara olmuştur. İnsanları üzüyor, vatandaşı üzüyor. Ancak bu sürecin böyle yürütülemediği ortadadır. Yani bir yandan siyasi operasyonlar, bir yandan butlan yönetimiyle genel müdürün atadığı, kendini koltuk sevdalısı olarak buraya getirenler, ne üdüğü belirsiz insanlarla partiye girenler, kadınlarımızı ezenler, bar fedaileriyle baskı kurmaya çalışanlar... Bakın biz büyük, kitlesel olarak hareket eden örgütlü bir partiyiz. Dolayısıyla ilk seçimlerde bunun karşılığını görecekler. Bu yapılan eziyet asla unutulmayacaktır. Biz buradan sapa sağlam çıkacağız. Hiçbir arkadaşımızı asla geride bırakmayacağız. Onlarla yol yürümeye, onlarla gurur duymaya, onur duymaya, onlarla beraber hareket etmeye sonuna kadar devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Tüm dosyalarda gizlilik kararı var”

Belediye başkanlarının dosyasında gizlilik kararı olduğunu söyleyen Güç, “Tüm dosyada gizlilik karar... kararı var. Aynı dosya içerisinde olduğunu söyledi arkadaşlar. Biz de tam içeriğini bilmiyoruz. Ama sonuç itibariyle bu şekilde yürütülen bir süreç asla kabul edilebilir bir süreç değildir” dedi.

Aküzüm: Küçük bir bağışla ilgili….

CHP İlçe Başkanı Murat Aküzüm ise belediye içerisinde operasyon olmadığını söyleyerek, “Belediye içerisinde hiçbir gözaltı yoktur. Belediye'de herhangi bir operasyon yoktur. Belediye ile Balçova Belediyesi'yle alakalı hiçbir durum yoktur. Sadece Onur Yiğit'le alakalı, küçük bir bağışla alakalı bir... Kumanya ücreti ödemesiyle alakalı bir durum var sanırım” dedi.