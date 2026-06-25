Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, sabah saatlerinde Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in ve annesi Meryem Yiğit’in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın öncülüğündeki bir ekip tarafından gözaltına alınması ile ilgili Son Mühür’e önemli değerlendirmelerde bulunarak, operasyonların belediyeye yönelik olmadığını belirtti ve Başkan Yiğit’i savundu.

Murat Aküzüm: Belediyenin hiçbir bürokratı gözaltında değildir

Sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltıların ardından özellikle medyaya yansına ‘Balçova Belediyesi’ne operasyon’ şeklindeki haberlerin doğruyu yansıtmadığını savunan ve bu haberlerin doğruyu yansıtmadığını belediyeye yönelik herhangi bir operasyonun olmadığının altını çizen CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, “Basında yer alan Balçova Belediyesi’ne yönelik operasyon şeklindeki haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Belediyenin hiçbir bürokratı gözaltında değildir. Hiçbir bürokrata işlem yapılmamıştır. Yiğit ailesi kentte CHP’ye olan bağlılıklarıyla ve yardımlarıyla bilinen bir ailedir. CHP için her zaman taşın altına elini koyan bir ailedir” dedi.

“Onur Yiğit ile ailesine sonuna kadar inanıyoruz ve güveniyoruz”

Son olarak, olayın küçük bağıştan kaynaklı yaşandığını vurgulayarak, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’e sonuna kadar güvendiklerini söyleyen CHP’li Aküzüm, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ali Yiğit ve Meryem Yiğit, uzun yıllar partiye emek veren ve yanlarında olan iş insanlarıdır. Yıllardır görevleri dahi olmasa CHP’ye pek çok yardımda bulunmuş kıymetli isimlerdir. Seçim günü partili sandık görevlilerine kumanya yardımda bulunmuşlardır. Herhangi bir yolsuzluk ya da usulsüzlük yoktur. Basında yansıyan operasyon haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Biz başkanımız Onur Yiğit ile ailesine sonuna kadar inanıyoruz ve güveniyoruz”