İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Özellikle yaz sıcaklarının erken yüzünü gösterdiği İzmir'de, hem Ege'nin serin sularına kavuşmak isteyen öğrenciler hem de yıllık izinlerini çocuklarına göre ayarlayacak olan aileler karne gününü iple çekiyor. Peki ama o büyük heyecan tam olarak hangi tarihe denk geliyor ve dinlenme molasının ardından yeni eğitim maratonu ne zaman başlıyor? İnternette en çok aratılan "İzmir'de okullar ayın kaçında kapanıyor, karneler hangi gün verilecek ve 2026-2027 eğitim dönemi ne zaman açılacak" sorularının en güncel detaylarını sizin için derledik.

İZMİR'DE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, KARNELER HANGİ GÜN VERİLECEK?

MEB'in belirlediği takvime göre okullar bu yıl 26 Haziran Cuma günü tamamen kapanıyor. İzmir genelindeki yüz binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi aynı gün ikinci dönem karnelerini alarak uzun ve yorucu bir eğitim öğretim yılını noktalıyor.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Karnelerin alınmasının hemen ardından, öğrenciler için o özlenen resmi yaz tatili 29 Haziran Pazartesi günü resmen başlıyor. İzmirli öğrenciler yoğun geçen sınav ve ders maratonunun stresini atmak için sahillere ve parklara akın etmeye hazırlanırken, aileler de uzun bir tatilin keyfini çocuklarıyla birlikte çıkarıyor.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz tatili planları yapan veliler bir sonraki eğitim ve öğretim döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla ilgili henüz bir duyuru yapmadı. Ancak geçmiş yıllarda okullar 7 Eylül-14 Eylül aralıklarında açıldı.