İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı okulları hedef alan o korkutucu sosyal medya paylaşımları ve ardı arkası kesilmeyen ihbarlar için düğmeye bastı. yürütülen soruşturmada tam 30 kişi yakalandı.

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’tan gelen o acı haberler sonrası okullara yapılan silahlı saldırılarla başlayan sürecin hemen ardından benzer bir korku iklimini İzmir’e de taşımaya çalışan, eğitim kurumlarını açıkça tehdit eden paylaşımlar sosyal medyada kol gezince savcılık haliyle hiç vakit kaybetmedi.

Panik yaratmak isteyenler tek tek belirlendi

Süreç şöyle işledi siber ekipler ve savcılık kamu düzenini resmen sarsmaya çalışan klavye başından milleti birbirine düşüren o hesapları takibe aldı. Amaç belli halkın içine korku salmak ve yalan yanlış bilgilerle ortalığı ayağa kaldırmak istediler. Beklendiği gibi yapılan detylı incelemeler meyvesni verdi ve halkı yanıltıcı bilgiyi yaydığı netleşen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. İşin üzücü tarafı ise şüphelilerin profiliydi.

Şüphelilerin çoğu henüz çocuk yaştaymış

Operasyonun bilançosu ise bir hayli düşündürücü. 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak' suçlamasıyla gözaltına alınan 30 kişiden tam 25’i hukuki tabiriyle 'suça sürüklenen çocuk' kategorisinde. Geriye kalan 5 şüpheli ise yetişkin. Gençlerin bu denli tehlikeli bir dezenformasyon ağının parçası haline gelmiş olması maalesef meselenin sadece adli değil sosyal bir boyutu olduğunu da bir kez daha gosterdi. Emniyetteki işlemler ise tüm hızıyla devam ediyor.

