Karabağlar Belediyesi, coğrafi işaretli üzümüyle kendini kanıtlamış olan Kavacık Mahallesi'nin kırsal yapısını korumak için "Kırsal Tasarım Rehberi" çalışmalarına start verdi. İzmir'de ilk olma özelliğini eline alan projenin, sürdürülebilir planlamaya örnek olması bekleniyor.

Kırsal kimliği korunacak!

Kavacık Mahallesi'nin doğal, kültürel ve üretim değerlerini önümüzdeki kuşaklara aktarılması için önemli bir proje Karabağlar Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. Kavacık Üzümü ile tanınan mahalle için hazırlanmış olan "Kırsal Tasarım Rehberi" çalışmalarının başladığı açıklandı.

İZKA desteğiyle sürdürülecek!

Ortaya konan projenin, İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) 2025 Yılı Mekânsal ve Kültürel Çalışmalar Destek Programı çerçevesinde hayata geçeceği ifade edildi.

Bilimsel ve katılımcı yöntem!

Karabağlar Belediyesi'nin resmi hesabında yapılan paylaşımda, rehberin bilimsel verileri ele alarak ve katılımcı bir anlayışla hazırlanacağı belirtildi.