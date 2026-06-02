İzmir Emniyeti’nin Buca Belediyesi’ne şafak vakti düzenlediği büyük yolsuzluk operasyonunun yankıları büyüyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü anlara ait ilk fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Mevcut başkanın yanı sıra eski başkanlar, yardımcıları ve birim müdürlerini de kapsayan dalga giderek genişliyor. Toplam gözaltı sayısı 54’e ulaşmıştı.

Soruşturmanın boyutları emniyet koridorlarını aşmış durumda. Savcılık, şüphelilerin sorgularının tamamlanabilmesi ve toplanan dijital delillerin çözülmesi için ek gözaltı süresi verdi.

Avukatlara dosya kapatıldı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylardır süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düğmesine basmıştı. Yolsuzluk ağının mali boyutunu ve rüşvet trafiğinin şifrelerini tam olarak çözmek isteyen yargı, delillerin karartılmasını önlemek amacıyla sert tedbirler aldı. Soruşturma dosyasına mahkeme kararıyla getirilen gizlilik kararı tavizsiz uygulanıyor.

Bu kısıtlama nedeniyle şüpheli avukatları şu an çaresiz. Teknik takip dökümleri, dinleme kayıtları ve el konulan bilgisayarlara ait inceleme raporları avukatlardan gizleniyor. Polis ekipleri, elde edilen yeni bulgular ışığında rüşvet havuzunun diğer ortaklarına ulaşmaya çalışıyor.

Sırada adliye var

Operasyonun ucu sadece bugünü değil, belediyenin geçmiş dönemlerini de yakından ilgilendiriyor. Emniyette kurulan özel bir ekip, 54 şüphelinin ifadesini çapraz sorgu yöntemiyle almaya başladı. Dijital materyallerden çıkan her veri, sorgu odasında şüphelilerin önüne konuluyor.

Ek gözaltı süresinin bitimiyle birlikte, İzmir’i sarsan bu operasyonun merkezindeki isimler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilecek. Buca'da gözler şimdi savcılığın hazırlayacağı iddianameye çevrildi.