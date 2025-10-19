Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel demokrasinin en kritik halkası olan muhtarlarla güçlü bir iş birliği tesis ederek, kentin 30 ilçesine ve bin 294 mahallesine kesintisiz hizmet ulaştırma çabasını sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla mahallelerinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını hızlıca iletebilen muhtarlar, bölgelerine yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Demokrasinin temel taşı muhtarların görüşleri

İzmir genelindeki muhtarlarla sürekli iletişim hâlinde olan Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık İşleri Dairesi üzerinden gelen taleplere hızla çözüm buluyor. Muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle muhtarlık kurumunun önemine dikkat çekerek, mahallelerine sağlanan destek ve hizmetler için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Yelki'den altyapı ve çevre hizmetlerine övgü

Güzelbahçe Yelki Mahallesi Muhtarı Ayşe Görgülü, Büyükşehir Belediyesi ile mahallelerinde pek çok başarılı çalışmaya imza attıklarını ifade etti. Görgülü, “Mahallemize yeni duraklar inşa edildi, ova yollarımızın düzenlenmesi için iş makineleri temin edildi. Ayrıca dere temizliği ve ilaçlama çalışmaları da son derece titizlikle yürütüldü. Belediyeye her zaman kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Yelki Mahallesi'ne sunulan değerli hizmetler için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza şükranlarımızı sunuyoruz,” şeklinde konuştu.

Menemen muhtarından çözüm odaklı yönetime teşekkür

Menemen Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Osman Şengül, 19 Ekim’in muhtarlar için taşıdığı manevi değeri vurguladı. Şengül, "Mahallemizin sorunlarını çözme arayışında olan bizler için bu özel günler, hem hatırlanmak hem de emeğimizin değerinin anlaşılması açısından paha biçilmezdir. Vatandaşlarımızla birebir temas kurarak onların dertlerini dinleyen ve çözüm yolları arayan ilk merci biziz,” dedi. Yeni Başkan Cemil Tugay’ın göreve geldiği günden itibaren muhtarlara verdiği desteğin altını çizen Şengül, Başkan Tugay’ın sorunları dinleyen ve çözüm odaklı yaklaşan anlayışını takdir etti. Özellikle altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal destek konularındaki kolaylıklar için teşekkür eden Şengül, "Başkanımızın da sıkça ifade ettiği gibi, bize düşen görev daha çok çalışmaktır," diyerek sözlerini tamamladı.

Torbalı’dan 'Ağabey' benzetmesi ve kesin çözümler

Torbalı Karakızlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Soytürk, Başkan Cemil Tugay’ın mahallelerine getirdiği somut çözümlerden dolayı minnettarlığını belirtti. Soytürk, "Bu dönemde mahallemizin yollarına kilit taşı döşendi ve su depomuz yenilendi. En önemlisi, mahallemizin üst kesimlerinde su sıkıntısı yaşayan evlere yeni hat çekilerek bu kronik sorun tamamen ortadan kaldırıldı. 2026 yılı için kanalizasyon hattı çalışmasının başlayacağı müjdesini de aldık. Yaptığı ve yapacağı tüm işler için Başkan Tugay’a teşekkür ediyoruz. Muhtarlar olarak Başkan Tugay’ı bir ağabey gibi görüyoruz; ne zaman ihtiyacımız olsa yanımızda buluyoruz," ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Kalıcı irtibat vurgusu

Üç dönemdir muhtarlık görevini yürüten Menemen Türkmenköy Mahallesi Muhtarı Ali Çıvgın ise halkın refahı için yetkililerle sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı. Çıvgın, "Yerel yönetimlerden kaliteli hizmetler alıyoruz. Öncelikli ihtiyaçlarımızı belediyelerimiz başarılı bir şekilde karşılıyor. Görevde olduğumuz sürece vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma zorunluluğumuz var," diyerek Büyükşehir Belediyesi ile kurdukları kesintisiz irtibatın önemini bir kez daha teyit etti.