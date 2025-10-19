Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Akdeniz Akademisi koordinasyonunda geleneksel olarak düzenlediği İyi Tasarım/Good Design İzmir etkinliğinin onuncusu, bu yıl “Dirlik” temasıyla kapılarını açtı. Kentin tasarım kültürüne yön veren önemli etkinliklerden biri olan projenin açılış töreni, tarihi Bıçakçı Han’da, tasarım alanının önde gelen isimlerinin geniş katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, sergiler, atölye çalışmaları, paneller ve kamusal söyleşilerle 7 Kasım’a kadar devam edecek.

"Birlikte şifalanma" vurgusuyla açılış konuşmaları

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi Şube Müdürü Zeynep Özen Barkot, etkinliğin on yıllık süreçte kendini sürekli yenileyen, şeffaf bir üretim ve deneyim alanı olduğunu dile getirdi. Barkot, “Bu etkinliği 10. yılında, tasarımın dönüştürücü gücüyle birlikte şifalanmak ve bir iyilik/esenlikle anmak üzere kurguladık,” dedi. Günümüzdeki ayrıştırıcı ve yalnızlaştırıcı eğilimlere karşı koymanın önemine değinen Barkot, “Dirlik” temasının ise birlikte düşünmeyi, bir aradalığı ve kolektif yaşamın temellerini oluşturacak fikirleri çağırdığını belirtti. Bu yaklaşım, kötülüğün sıradanlaşmasına karşı koymanın bir yolu olarak tasarımın gücüne işaret etti.

Etkinliğin etkisi ilk kez bilimsel yöntemle ölçülecek

Zeynep Özen Barkot’un ardından, bu yılın tema küratörü Cem Güvenir ve ekibi sahne alarak “Dirlik” kavramını detaylıca tanıttı. Güvenir, dirlik kavramının canlılığı, uyumu ve kolektif iyileşmeyi barındırdığını ifade ederken, etkinliğin temel amacının jenerasyonlar ve disiplinler arası üretim kültürünü tasarım aracılığıyla deneyimlemek olduğunu söyledi. Kürasyon ekibi, temayı bireysel iyilik hâlinden toplumsal uyuma, dayanışmadan ortak yaşama uzanan çok katmanlı yapısıyla izleyicilere aktardı. Sunumda ayrıca, bu yıl ilk kez etkinliğin toplumsal etkisini ölçmek amacıyla bir çalışma yapılacağı duyuruldu. Katılımcılara bir hafta sonrasında gönderilecek etki anketi ile etkinliğin kentte ve tasarım alanında bıraktığı izler bilimsel yöntemlerle irdelenecek.

"Her tasarım iyi tasarım değildir" tartışması

Açılış programı kapsamında, Akdeniz Akademisi İyi Tasarım’ın kurucu danışmanlarından Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu ve Kültür Yöneticisi Emre Erbirer, “Dirlik” temasına farklı perspektiflerden yaklaştılar. Prof. Dr. Balcıoğlu, konuşmasında İzmir’in tasarım tarihine değinirken, “Tasarım” kelimesinin aşırı kullanımdan dolayı içinin boşaltıldığını ve değersizleştiğini düşündüğünü belirtti. Balcıoğlu, "İyi tasarım" tartışmasını yürütebilecekleri bir zeminin varlığının önemine vurgu yaparak, tasarım alanında Türkiye’nin gündemin nabzını tutma konusunda Batı ülkelerinden daha aşağıda görülmemesi gerektiğini savundu. Kültür Yöneticisi Erbirer ise, belli bir etkinliğin bir tema ile kurgulanmasını ve tema için özel içerik çalışılmasını “önemli ve özenli” bulduğunu ifade ederek, “Dirlik” temasının kendisi için de bir araştırma ve öğrenme süreci olduğunu söyledi.

Kapsamlı sergiler ziyarete açıldı

Açılış töreni, davetlilerin sergileri gezmesiyle sona erdi. Ziyaretçiler, kürasyon ekibinden Elif Kocabıyık Savasta, Emre Gönlügür ve Ziyacan Bayar eşliğinde “İyi Tasarım İzmir: İlk 10 Yıl” başlıklı sergiyi inceledi. Sergi, etkinliğin 10 yıllık yolculuğunu, kentle olan bağını ve tasarım kültürü alanına yaptığı katkıyı arşiv niteliğinde gözler önüne seriyor. Ayrıca, üniversitelerin tasarım bölümlerinden mezun öğrencilerin tez çalışmalarının yer aldığı sergiler de büyük ilgi gördü. Bu yılki program kapsamında 7 Kasım’a kadar sürecek sergiler, atölyeler ve film gösterimleri, kentin çeşitli noktalarında devam edecek. Programın ilk etkinliği olan “Açık Sınıf: Bergama Vapuru’nda Kamusal Dersler”de, ilk ders 20 Eylül’de Dr. Öğr. Üyesi Turgay Gülpınar tarafından verilmişti. “Şehirde Tasarım Var” sloganıyla 10. yılını kutlayan İyi Tasarım İzmir, kentte ortak düşünme ve üretme platformu yaratma misyonunu sürdürüyor.