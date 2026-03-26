Olay, 20 Eylül 2025 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Cüneytbey Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin taşınması sırasında kullanılan nakliye asansöründe bulunan koltuk, şiddetli rüzgarın etkisiyle aşağıya düştü.

Bahçede bulunan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş, düşen koltuğun altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddianamede “bilinçli taksir”

Olayın ardından hazırlanan iddianamede, sanıkların hava koşullarını göz önünde bulundurmalarına rağmen gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları belirtildi.

Savcılık, sanıkların olası riskleri öngörmesine rağmen tedbirsiz davranarak “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçunu işlediklerini değerlendirdi.

Sanıklar savunmalarında ne dedi?

Menderes 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar suçlamaları reddetti. Sanıklardan M.G., yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, taşıma işlemlerinde normalde azami dikkat gösterdiklerini ifade etti. Diğer sanıklar E.G. ve Y.G. de benzer şekilde suçsuz olduklarını savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkemeden hapis cezaları çıktı

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanıkların kusurlu olduğuna hükmetti.

Sanıklardan E.G., “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

M.G. ve Y.G. hakkında ise aynı suç kapsamında 5’er yıl hapis cezası verildi.

Tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu A.H.M. hakkında ise beraat kararı verildi.