Son Mühür- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Üniversite–Sanayi İş Birliği Projeleri Ödülleri", düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bölgesel Ar-Ge kapasitesini artırmak ve akademik bilgiyi üretim gücüyle birleştirmek amacıyla düzenlenen organizasyonda, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) sergilediği performansla geceye damgasını vurdu. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki EBSO Hizmet Binası’nda gerçekleşen buluşma; iş dünyasının temsilcilerini, rektörleri ve çok sayıda akademisyeni bir araya getirerek İzmir’in teknoloji üretim potansiyelini bir kez daha gösterdi.

Rektör Yılmaz’a stratejik vizyonu için onur ödülü

Törenin en dikkat çekici anlarından biri, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın "Üstün Hizmet Onur Ödülü"ne layık görülmesi oldu. Üniversite ile sanayi arasındaki duvarları yıkan ve iş birliği süreçlerini kurumsallaştıran çalışmaları nedeniyle bu ödüle hak kazanan Prof. Dr. Yılmaz’a takdir belgesi, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar tarafından takdim edildi. Bu ödül, DEÜ’nün sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, bölgesel kalkınmanın en önemli paydaşlarından biri haline geldiğinin tescili olarak nitelendirildi.

Ender Yorgancılar’dan müjde: YÖK Başkanı İzmir’e geliyor

Açılış konuşmasında eğitim ve sağlığın toplumsal refahın iki temel sütunu olduğunu belirten EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin küresel rekabette öne geçmesi için üniversite-sanayi entegrasyonunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti. İzmir’in mevcut akademik birikimiyle dev bir teknoloji üssü olabileceğine değinen Yorgancılar, sanayi dünyası için kritik bir müjde paylaştı. 9 Nisan tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla bir "Mesleki Eğitim Çalıştayı" düzenleyeceklerini açıklayan Yorgancılar, sorunların doğrudan en üst makama iletileceği özel bir zirvenin de hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

DEÜ’lü bilim insanlarından inovatif başarılar

Ödül töreninde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin akademik kadrosu da farklı kategorilerde kürsüye çıktı. Akademik Hizmet Ödülleri kapsamında, DEÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Metin Yurddaşkal, "Modüler Dayanıklı Yüzer İskele Sistemi" projesiyle ikincilik kürsüsüne oturdu. Üniversite–Sanayi İş Birliği (ÜSİ) kategorisinde ise DEÜ ile Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklığında yürütülen "ISTA 6A Paketlemesinde Ürüne Gelen Darbe Analizi ve Deneysel Validasyonu" çalışması ödüle layık görülerek, teorik bilginin endüstriyel tasarıma dönüştüğü en başarılı örneklerden biri seçildi.

Kültürel ve akademik katkıya takdir

Programın ilerleyen bölümlerinde, projeleriyle sürece katkı sunan diğer akademisyenler de unutulmadı. DEÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Tutku Didem Altun ile DEÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sümeyra Duman’a, sergiledikleri özverili çalışmalar ve iş birliği ekosistemine sundukları destekler nedeniyle katılım belgeleri sunuldu. Tören, üniversitenin farklı disiplinlerinin sanayi ile ne denli uyumlu çalışabildiğini gösteren bir vitrine dönüştü.

"Bilginin toplumsal faydaya dönüşmesi kararlılığımızdır"

Ödül töreninin ardından bir değerlendirme yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitelerde üretilen nitelikli verinin sanayiye aktarılmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Sürdürülebilir kalkınmanın ancak doğru iş birliği modelleriyle mümkün olabileceğini belirten Yılmaz, "Ödül alan projelerimiz, üniversitemizin marka değerini yükseltirken ülkemizin geleceğine de ışık tutmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bilgiyi kapalı kapılar ardında tutmayacak, her zaman toplumsal fayda ve yerli üretim için sanayicimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz," dedi. Organizasyon, geleceğe dair güçlü iş birliği mesajlarının verildiği toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.