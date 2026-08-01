Son Mühür- İzmir futbolunun 112 yıllık köklü çınarı Altay, Cumhuriyet öncesi 1914 yılında kurulduğu tarihten bu yana en karanlık ve buhranlı dönemini yaşarken, kulüpte ilk kez yönetime kayyum atanma süreci resmen başladı. Fuar Şehirleri Kupası'na katılan ilk Türk takımı olma unvanına sahip, müzesinde iki Türkiye Kupası bulunduran ve Süper Lig'de 42 sezon mücadele ederek Türk futboluna damga vuran "Büyük Altay", sadece dört yıl önce Süper Lig'de yer alırken bugün amatör ligin eşiğine kadar geriledi. Efsane futbolcu Mustafa Denizli'nin 18 yıl formasını giydiği siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon 3'üncü Lig'de son hafta ligde kalmayı başarabilmişti.

Eski yabancı oyuncuların borçları nedeniyle FIFA'dan ardı ardına puan silme cezaları alan ve toplam borcu 1 milyar TL'yi aşan kulüpte, yaz döneminde Ahmet Nur Çebi ile görüşmelerden sonuç alınamaması ve son olarak İstanbul merkezli bir finans şirketinin de talip olmaktan vazgeçmesi çıkmazı derinleştirdi. Mevcut başkan Sinan Kanlı, yönetim bulunamaması sebebiyle pazartesi günü mahkemeye başvurarak yönetime kayyum atanmasını talep edeceklerini açıklarken, transfer yasağı ve dağılan kadro yüzünden A takım henüz antrenmanlara başlayamadı.

Kayyum atamasının ardından kulübün yeniden olağanüstü genel kurul sürecine girmesi beklenirken, Manavkuyulular adlı taraftar grubu hazırladığı "Yazıklar olsun sana İzmir. Büyük Altay'ı yalnız bıraktın" yazılı pankartla şehrin ileri gelenlerine ve dinamiklerine büyük bir sitemde bulundu.