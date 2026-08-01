İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin şiddet, tehdit ve cebir içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven ya da bunlara başvurmaya teşvik eden paylaşımlara dair soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ‘Suç örgütünün propagandasın yapma’ suçu işledikleri yönünde değerlendirilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçleri operasyon düzenledi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere 30 Temmuz Perşembe günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyon kapsamında 9 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medya hesapları tek tek incelendi

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler kapsamında, şüpheli şahısların sosyal medya paylaşımları titizlikle incelendi. Paylaşımlara, suç örgütlerine sempati kazandırma, örgütlerinin korkutucu gücünü körükleme, suç ve suçluya özendirmeyi amaçladıkları tespit edildi.

3 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği de kaydedildi.