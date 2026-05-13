İzmir’in en iyi sosyete pazarları arasında Karşıyaka Bostanlı Pazarı, Bornova Özkanlar Pazarı, Gaziemir Sosyete Pazarı, Buca Şirinyer Pazarı ve Konak Hatay Pazarı öne çıkıyor. Her birinin kendine özgü kuruluş günü ve uzmanlık alanı var.

Karşıyaka Bostanlı Sosyete Pazarı

Çarşamba günleri Hasan Ali Yücel Bulvarı üzerinde kuruluyor. İzmirlilerin en sevdiği sosyete pazarlarından biri. İhraç fazlası ve orijinal markalı ürünleriyle tanınıyor.

Tekstil, ayakkabı, çanta, aksesuar derken bütçe dostu bir cennet. Aynı ürün farklı tezgâhlarda farklı fiyatlarla karşınıza çıkabiliyor, o yüzden acele etmeden detaylıca gezmekte fayda var. Sebze meyve bölümü de oldukça canlı.

Bornova Özkanlar Pazarı

Kazımdirik Mahallesi’nde, Mustafa Kemal Caddesi’ndeki viyadük altında kuruluyor. Haftada iki gün açık: Perşembe günleri sadece tekstil, Cumartesi günleri ise karışık ürün konsepti uygulanıyor.

Müşteri memnuniyeti yüksek pazarlardan. Sabah erken saatlerde gitmek daha geniş seçenek demek. Hem kaliteli hem de bütçe dostu ürünler aynı tezgâhta buluşuyor. Üniversite öğrencilerinin ve gençlerin uğrak noktası.

Gaziemir Sosyete Pazarı

Atıfbey Mahallesi’nde kapalı pazar alanı konseptiyle hizmet veriyor. Cuma günleri kuruluyor; tekstil, çanta, aksesuar, kozmetik ve ev eşyalarına kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Çarşamba günleri de sebze meyve ağırlıklı kuruluyor.

İzmir’in en bilinen sosyete pazarlarından. Yağışlı havalarda bile rahat gezilebilen kapalı alanı ve görece düzenli yapısı tercih sebebi. Şehir merkezine yakın olduğu için toplu taşımayla kolayca ulaşabilirsiniz.

Buca Şirinyer Pazarı

Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki gün açık. İzmir’in en eski ve en hareketli sosyete pazarlarından. Buca köylerinden gelen yaklaşık 73 üretici de burada yer alıyor.

Fiyat-performans dengesi gerçekten iyi. Modaya uygun tekstil ürünleri, organik gıda, balık, şarküteri, züccaciye, kahvaltılık ürünler bir arada. Ulaşımı da çok kolay; İZBAN ve metroyla rahatlıkla varabiliyorsunuz.

Konak Hatay Pazarı ve diğer alternatifler

Murat Reis Mahallesi’nde Salı günleri kuruluyor. Farklı kategorilerde binlerce çeşit ürünle dolu. Erken saatlerde gitmek burada da kritik.

Diğer dikkat çekici pazarlar arasında Cumartesi günleri açık Ege Park Balçova Sosyete Pazarı, Cuma günleri kurulan Güzelbahçe Pazarı, Perşembe günleri toplanan Mavişehir Pazarı ve Bornova Küçükpark Pazarı yer alıyor. Her biri farklı bütçeye ve zevke hitap ediyor.