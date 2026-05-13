İzmir’in denize kıyısı olan ilçeleri arasında Konak, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla, Çeşme, Karaburun, Foça, Aliağa, Dikili ve Seferihisar yer alıyor. Şehirde toplam 14 ilçe Ege Denizi’yle doğrudan komşu.

İzmir’in merkezindeki sahilli ilçeler

Konak, ilçe ilçe sayılırsa kıyıya sahip ilk merkez ilçe. Kordon, Pasaport ve Alsancak hattını barındırıyor; akşam yürüyüşlerinin ve günbatımlarının en sevilen rotası. Bayraklı, son yıllarda hızla büyüyen iş ve konut bölgesiyle körfeze nazır.

Karşıyaka, İzmirlilerin “35.5” diye adlandırdığı, sahili boyunca bisiklet ve yürüyüş yolları olan ilçe. Bostanlı sahili özellikle gün batımı saatlerinde tıklım tıklım. Çiğli ise Mavişehir’den itibaren körfez kuzey hattına yayılıyor.

Çeşme yarımadası ve Urla hattı

Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe, şehir merkezinden Çeşme yoluna doğru sıralanan kıyı ilçeleri. Güzelbahçe’nin Maltepe ve Yalı mahallelerindeki halk plajlarında belediye hizmetleri ücretsiz veriliyor.

Urla, 40 kilometrelik sahil şeridi ve irili ufaklı 12 adasıyla şehre en yakın kaçamak noktası. Karantina Adası karayoluyla, Yassıcaada ise vapurla ulaşılan adalardan. Çeşme ise tartışmasız favori: Alaçatı, Ilıca, Altınkum, Pırlanta ve Aya Yorgi koylarıyla 30 kilometrelik kıyı şeridi var.

İzmir’in kuzeydeki sahil ilçeleri

Foça, Eski ve Yeni olarak ikiye ayrılan tarihi sahil ilçesi. Antik çağdaki adı Phokaia, bölgedeki Akdeniz foklarından geliyor. Beş Kapılar Kalesi ve taş evleriyle SİT alanı korumasında.

Karaburun, İzmir’in en küçük ve en az nüfuslu ilçesi. El değmemiş koyları, Mordoğan beldesi ve Ayıbalığı Koyu’yla dalış severlerin gözdesi. Aliağa, İZBAN’la kolayca ulaşılan kuzey sahil noktası; Polis Plajı ve mavi bayraklı kıyılarıyla biliniyor. Dikili ise İzmir’in en kuzey ucunda, Bademli Köyü ve Çandarlı kıyılarıyla huzurlu bir tatil sunuyor.

Güneydeki sahil ilçeleri ve önemli bilgiler

Seferihisar, 49 kilometrelik sahil şeridi ve 13 mavi bayraklı plajıyla Türkiye’nin en çok mavi bayraklı plaja sahip ilçesi. Sığacık, Akkum, Akarca ve Ekmeksiz plajları öne çıkıyor. Türkiye’nin ilk Cittaslow (Sakin Şehir) unvanını da Seferihisar aldı.

Selçuk, denize doğrudan kıyısı olmasa da Pamucak gibi uzun bir sahile sahip; bazı kaynaklarda kıyı ilçeleri arasında sayılıyor. Menderes ilçesine bağlı Gümüldür ve Özdere ise plajlarıyla yaz aylarında tıklım tıklım. İzmir genelinde 64’ün üzerinde mavi bayraklı plaj bulunuyor.