Arkas Holding, uluslararası finans kuruluşlarıyla önemli bir kredi anlaşması imzaladı. Dünya Bankası Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren IFC tarafından yapılandırılan toplam 335 milyon dolarlık finansman paketi kapsamında şirket, Asian Development Bank (ADB) ve DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH ile 75 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imzayı attı.

Türkiye’de bir ilk!

Gerçekleştirilen kredi anlaşması, ADB’nin Türkiye’de özel sektör altyapısına yönelik ilk finansman işlemi olarak dikkatleri çekti. Bu çerçevede anlaşma sadece Arkas Holding için değil, Türkiye’deki uluslararası yatırım ve finansman ortamı açısından da önemli bir adım olarak görülüyor.

Finansman desteği; altyapı yatırımları, lojistik kapasitenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılacak.

Finans kuruluşlarından güçlü destek!

Anlaşma çerçevesinde Dünya Bankası Grubu kuruluşu olan IFC’nin finansman sürecini yapılandırdığı belirtildi. Sürece ayrıca Asian Development Bank ve DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH de finansman ortakları olarak dahil edildi.

Törene üst düzey katılım!

İmzalanan kredi anlaşması için gerçekleştirilen törende, Lucien Arkas başta olmak üzere şirket yöneticileri de yer aldı.

Törende ayrıca Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bernard Arkas ve Diane Arcas Göçmez ile birlikte çok sayıda şirket temsilcisi de bulundu.