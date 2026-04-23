Son Mühür- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın o neşeli havası Gaziemir’de bu yıl da geleneği bozmadı. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Ege Ersöz’e koltuğunu devretti. Ege, başkanlık koltuğuna oturduğunda sadece koltuğun tadını çıkarmakla kalmadı. Çocuk gözüyle kenti inceleyen Ege; kuraklıkla mücadeleden, güvenli park alanlarına, sokak hayvanlarının korunmasından daha yeşil bir kent için ağaçlandırma çalışmalarının artırılması yönünde taleplerini söyledi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık çocukların kendilerine umut verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ege Başkanımızın önerilerini son derece kıymetli buluyoruz. Bu önerileri sadece bir temenni olarak değil, yol haritamızın bir parçası olarak ele alacağız. Çünkü bizler, çocuklarımızın hayallerini dinleyen, onların sesine kulak veren ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışan bir anlayışla görev yapıyoruz. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal egemenliğimizi armağan ettiği çocuklarımız için çok çalışarak, ülkemizi daha ileri taşıyacağız. Bu güzel çocukları, Atatürk’ün ilke ve inkılâpları ışığında yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum”