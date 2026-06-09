SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik şafak operasyonu düzenlenmişti. Teknik ve fiziki çalışma sonucu, belediye imkanlarını kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği, ilçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı, belediye hakkında haber yapan veya sanal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan kişilere kamuoyundaki adıyla 'bankamatik personeli' olarak maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Aralarında Eski ve Yeni Belediye Başkanları Vardı

İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu toplam 54 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 54 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen partililer ve kalabalık ise adliyeye sevk edilen şüphelilere alkışlarla destek verdi.

İfade Almadan Doğrudan Mahkemeye Sevk Etti

Dosyayı yürüten soruşturma savcısı, emniyetten gelen şüphelilerin adliyede ifadelerini almadan, ellerindeki dijital verilerin ve müfettiş raporlarının somutluğunu gerekçe göstererek tüm şüphelileri tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Serbest Bırakılan İsimlere İtiraz

Nöbetçi mahkeme, uzun süren sorguların ardından aralarında belediye başkanları, bürokratları, şirket müdürleri ve siyasi isimlerin de bulunduğu 42 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 12 Şüpheli adli denetim şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak soruşturma savcısı, mahkemenin serbest bırakma kararına itiraz etti. Savcılık makamı, adli kontrolle serbest kalan şüphelilerin de delilleri karartma şüphesi taşıdığını belirterek tutuklanmaları yönünde üst mahkemeye başvurdu.

