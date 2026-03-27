İzmir’in Bayraklı ilçesi, gece saatlerinde kan donduran bir aile trajedisine sahne oldu. İki çocuk annesi olan 34 yaşındaki Havva Çubukçu, ayrıldığı eski eşi Uğur Baycan (37) tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Muhittin Erenler Mahallesi’nde vuku bulan olayda, eski çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede şiddete dönüşerek sokak ortasında ölümle noktalandı.

Evde başlayan tartışma sokakta kanlı bitti

Edinilen bilgilere göre olay, 2169 Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Eski eşi Havva Çubukçu’nun evine giden Uğur Baycan ile genç kadın arasında sözlü bir münakaşa çıktı. Evin içinde alevlenen gerginlik kısa süre sonra sokağa taşarken, Baycan yanında getirdiği ateşli silahla iki çocuğunun annesine kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan şahıs olay mahallinden hızla uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Silah sesleri ve çığlıklar üzerine sokağa dökülen mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden emniyet ve sağlık birimlerine intikal ettirdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi yetersiz kaldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede ağır yaralanan Havva Çubukçu’nun yaşam fonksiyonlarının durduğunu tespit etti. Polis ekipleri cinayetin işlendiği sokağı güvenlik kordonuna alırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Ancak olay yerinden kaçan Uğur Baycan’dan kısa bir süre sonra Refik İnce Mahallesi’nden acı haber geldi. Zanlının, 1925 Sokak üzerinde cinayette kullandığı aynı tabancayla kendisine ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

İki çocuk yetim kaldı, soruşturma devam ediyor

Cumhuriyet savcısının olay yerlerinde yaptığı titiz incelemelerin ardından, Havva Çubukçu ve Uğur Baycan’ın cansız bedenleri otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Geride iki yetim çocuk bırakan bu korkunç olay, ilçede büyük bir üzüntü ve şok yarattı. Emniyet güçlerinin mercek altına aldığı vakayla ilgili geniş kapsamlı tahkikat tüm yönleriyle sürdürülüyor.

