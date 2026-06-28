İzmir futbolunun köklü çınarı Altınordu, tarihinin en derin kadro krizlerinden biriyle karşı karşıya. TFF 2. Lig'de mücadele eden kırmızı-lacivertlilerde profesyonel kadro adeta eridi, geriye sadece 12 futbolcu kaldı. Kulübün A takım yarışmacı haklarını devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan ise henüz aradığı yatırımcıyı bulamadı Kulübün elinde şu an ne maça çıkaracak bir santrfor var ne de kaleci alternatifi.

Kaleyi koruyacak tek bir isim kaldı

Süper Lig vizesi alan Çorum FK ile el sıkışan kaleci Arif Şimşir, İzmir ekibiyle olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Bu ayrılıkla birlikte Altınordu'nun A takım kadrosundaki kaleci sayısı bire düştü. Elde kalan tek file bekçisi, genç oyuncu Efe Kaan Yıldız. Kulübede onu yedekleyecek, rekabet yaratacak ikinci bir eldiven şu an için mevcut değil.

Golcüler birer birer yuvadan uçtu

Kaledeki alarm durumu, saha içi dizilişinde de kendini gösteriyor. Kırmızı-lacivertli ekibin güncel kadrosunda orijinal pozisyonu santrfor olan tek bir futbolcu bile yer almıyor. Aslında bu durum, bir yıldır adım adım gelen bir planlama hatasının sonucu.

Geçen sezon gol yükünü çeken Akmal ve Serkan ile henüz devre arasında yollar ayrılmıştı. Ardından şubat ayında Keni Var takımdan koptu. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte de Hamza ve Selahattin ile mukaveleler sonlandırıldı. Hücum hattı tamamen boşaldı. Şirketleşme ve devir süreçlerinin gölgesinde kalan İzmir temsilcisi, yeni sezon öncesi hem sahada hem de yönetim odasında acil çözümler üretmek zorunda.

