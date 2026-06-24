İzmir’in Bayındır ilçesinde yasaklı madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bayındır emniyetinden operasyon!

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, ilçede yasaklı madde ticaretinin önüne geçmek için kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda tespit edilen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Eş zamanlı baskın

Saat 06.00 civarında düzenlenen operasyonda ilçede önceden belirlenen dört ayrı adrese eş zamanlı giriş gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde Ç.Y., F.E. ve Ö.K. isimli üç şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.

Yasaklı maddeler ele geçirildi!

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar yasaklı madde ile yasaklı madde kullanımında değerlendirildiği ifade edilen çeşitli aparatlar bulundu.

