Son Mühür/Gamze Eskiköy- Emine Kulak- Aliağa Şakran Cezaevi’nde görülen “Kooperatif Davası”nın ilk duruşmasına CHP’den geniş katılım oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri Ednan Arslan, Deniz Yücel, Murat Bakan, Mahir Polat, Yüksel Taşkın, Selin Sayek Böke, Sadık Kaya ve Gökçe Gökçen, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eski Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ile birlikte çok sayıda partili salonda yer aldı.

Cemil Tugay katılmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise duruşmaya katılmadı.