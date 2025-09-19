Son Mühür/ Beste Temel - Günümüzde stresin etkisiyle birçok kişide diş sıkma ve diş gıcırdatma problemleri görülüyor. Sessiz ilerleyen bu rahatsızlık, genellikle diş muayeneleri sırasında fark ediliyor. İzmir’den Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Özlem Özhan Yatar, diş sıkmanın baş, boyun ve yüz ağrılarına yol açtığını belirterek bu durumun sıkça migrenle karıştırıldığını vurguladı.

Migren zannedilen ağrılar aslında diş sıkmadan kaynaklanıyor

Diş sıkma probleminde en belirgin belirtilerin sabah saatlerinde görülen baş, boyun ve çene ağrıları olduğunu belirten Dt. Yatar, “Bu ağrı bazen şakaklara, bazen enseye yayılıyor. Çoğu hasta bu durumu migren sanıyor. Oysa sorun, çiğneme kaslarının aşırı zorlanmasından kaynaklanıyor” dedi. Masseter kasının diş sıkma nedeniyle kısaldığını ifade eden Dt. Yatar, bu durumun çene ekleminde yük artışına ve eklem pozisyonunun bozulmasına yol açtığını aktardı.

Splint tedavisi ile kaslar yeniden eğitiliyor

Diş sıkmanın tedavisinde eklem splintlerinin etkili bir yöntem olduğuna dikkat çeken Dt. Yatar, “Splint, kasın kısalmış boyunu uzatarak çeneyi doğru pozisyona getirir. Üç aylık tedavi sürecinde hastaların ağrı şikayetleri büyük ölçüde ortadan kalkar” diye konuştu. Botoksun yalnızca şiddetli ağrılarda kısa süreli rahatlama sağlayabileceğini belirten Yatar, kalıcı çözümün splint tedavisi olduğunu vurguladı.

Kişiye özel tedavi ve bakım

Hastaya özel hazırlanan splintlerin düzenli bakımının önemine işaret eden Dt. Yatar, plakların ayrı bir fırçayla temizlenmesi gerektiğini, bakteri oluşumunu önlemek için özel solüsyonların da kullanılabileceğini söyledi.