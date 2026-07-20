Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Anma programına kent protokolü, askeri erkan ve Kıbrıs gazileri katıldı.

Törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından çelenkleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Başkonsolosluğu, Dışişleri Bakanlığı Temsilciliği ve gazi dernekleri bıraktı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki programa İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Gökhan Çelik, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay katıldı.

"Mehmetçik ve mücahit omuz omuza mücadele etti"

Törende konuşan KKTC İzmir Başkonsolos Vekili Alpbuğra Bahadır Gültekin, 20 Temmuz 1974'ün Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak adaya müdahale ettiğini vurgulayan Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

"20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı zulme ve yok edilme tehlikesine karşı Mehmetçik ile Mücahit'in kol kola yazdığı bir özgürlük mücadelesidir. Pladini Plajı'na ayak basan, Gönyeli semalarından süzülen ve Atak Tepe'de geçit vermeyen Türk askeri, Kıbrıs'ın kaderini o gün yeniden çizmiştir."

"Çavuşum dizimde son vefesini verdi"

Meydandaki törenin ardından İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü'ne geçildi. Burada açılan "Kıbrıs Şafakta Parlayan Hürriyet Sergisi" protokol ve gaziler tarafından gezildi.

Sergideki resimleri incelerken duygusal anlar yaşayan gaziler, harekat günlerine dair anılarını paylaştı. Harekatta astsubay olarak görev yapan Recep Arslan, yanında şehit düşen silah arkadaşını unutamadığını söyledi.

Arslan, hislerini şöyle dile getirdi:

"Çavuşum dizimde son nefesini verdi. Ne zaman hatırlasam gözlerim yaşarır. Allah rahmet eylesin. Kıbrıs'a daha sonra üç kez gittim. Her gidişimde Kıbrıs'ı daha da gelişmiş, devletleşmiş gördüm. Bundan büyük gurur duydum."

Törene katılan bir diğer gazi Ahmet Dilşeker ise adaya barış getirmek için gittiklerini belirterek, 52 yıl önceki gururu bugün de aynı şekilde taşıdığını ifade etti.

