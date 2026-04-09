İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından İzmir’e uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda şüpheli davranışlar sergileyen iki kişi tespit edildi. Ekipler, çelişkili ifadeler veren yabancı uyruklu A.G. ve M.N.’yi gözaltına almıştı.
Midelerinden 105 kapsül çıktı
Savcılık talimatıyla hastanede iç beden muayenesine alınan şüphelilerin, “kapsül yutma” yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı ortaya çıkmıştı.
Yapılan kontrollerde zanlıların midelerinden toplam 105 kapsül halinde 965 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmişti.
Mahkeme tutuklama kararı verdi
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve M.N., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.