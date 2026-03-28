Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle Efes Selçuk Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’nde “Kadın Sağlığı: Fiziksel ve Mental Sağlığı Yoga ile Güçlendirme Eğitimi” gerçekleştirildi. Kadınların yoğun katılım gösterdiği program, hem teorik hem de uygulamalı içerikleriyle dikkat çekti.

Üreme sağlığına dair temel bilgilendirme

Eğitimin ilk bölümünde Hemşire Gülseren Şentürk, katılımcılara kadın sağlığı ve üreme sağlığı konularında temel bilgilendirmelerde bulundu. Sunumda, kadınların yaşam döngüsü boyunca karşılaşabileceği sağlık süreçlerine ilişkin genel çerçeve aktarıldı.

Yoga ve bütüncül sağlık yaklaşımı

Programın ikinci bölümünde Sosyolog ve nefes eğitmeni Raşide Başak, yoga pratiğinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Başak, sağlığın yalnızca fiziksel iyi oluş haliyle sınırlı olmadığını, zihinsel ve ruhsal dengenin de bütüncül yapının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Modern yaşamın getirdiği yoğun tempo ve sorumlulukların özellikle kadınlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Başak, bu durumun nefesin yüzeyselleşmesine ve hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluklara neden olabildiğini kaydetti.

Yoga’nın fiziksel ve zihinsel etkileri

Yoga pratiğinin dengeleyici bir rol üstlendiğini ifade eden Başak, “Yoga; zihin, beden ve ruh arasında uyum kurmayı amaçlayan bir farkındalık ve bütünleşme pratiğidir” değerlendirmesinde bulundu.

Düzenli yoga uygulamalarının kas ve eklem esnekliğini artırdığı, duruş bozukluklarının düzelmesine katkı sağladığı ve özellikle masa başı çalışanlar için destekleyici bir yöntem olduğu aktarıldı. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirdiği, dolaşımı desteklediği ve enerji düzeyini yükselttiği belirtildi.

Zihinsel etkilerine de değinen Başak, araştırmaların düzenli yoga yapan bireylerde stres hormonu seviyelerinin düştüğünü ortaya koyduğunu ifade etti. Yoga uygulamalarının kaygıyı azalttığı, odaklanmayı artırdığı ve uyku kalitesini iyileştirdiği vurgulandı. Bununla birlikte yoga pratiğinin bir tedavi yöntemi değil, destekleyici bir uygulama olduğu kaydedildi.

Uygulamalı nefes çalışmasıyla tamamlandı

Eğitim programı, katılımcılara doğru nefes alma tekniklerinin uygulamalı olarak gösterilmesiyle sona erdi. Kadınlar, hem teorik bilgiler hem de pratik uygulamalar sayesinde günlük yaşamlarında kullanabilecekleri çeşitli kazanımlar elde etti.