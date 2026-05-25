Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, beraberindeki hukukçu heyet ile CHP İzmir İl Başkanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirerek, ‘mutlak butlan’kararını eleştirdi ve konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sefa Yılmaz: Mutlak yokluk kararıdır

CHP üzerinden kamuoyunda birkaç gündür devam eden ciddi bir hukuksuzluk olduğunu aktaran İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, “Birkaç gündür devam eden çok ciddi bir hukuksuzluk var. Aslında bu hukuksuzluk bugün başlamadı. Bu hukuksuzluklar uzun zamandır devam ediyor. Hak ihlalleri, hukukun ne yazık ki hiçbir kuralının tanınmaması ve sonuç itibariyle de geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili verilen mutlak butlan kararı.

Mutlak butlan kararı nedir? Mutlak yokluk kararıdır. Aslında bu karar kendi içinde yok sayılması gereken, asıl hukuken olmaması gereken bir karardır. Biz hukukçular olarak bunu birçok defa, birçok alanda dillendirdik, söyledik, ifade ettik. Bugün de İzmir Barosu'nda bir toplantı gerçekleştirdik meslektaşlarımızla birlikte. Ve o arkadaşlarımızla birlikte de bugün buraya Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı işlenen bu hukuksuzluğun, adaletsizliğin karşısında olduğumuzu ifade etmek üzere buraya geldik.” dedi.

“Bu bir rejim sorunudur”

Ayrıca, İzmir Barosu’nun bu tür hukuksuzlukların her daim karşısında olduğunu belirten Başkan Yılmaz, birlik olunması gerektiğini vurgulayarak, “İzmir Barosu bu hukuksuzlukların her zaman karşısında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Demokrasinin işlediği, kurum ve kurallarıyla işlediği bir ülke istiyoruz biz. Özgür bir ülke istiyoruz. Demokrat bir ülke istiyoruz. Herkesin hukuk güvenliği içerisinde yaşadığı bir ülke istiyoruz. Kadın cinayetlerinin olmadığı bir ülke istiyoruz. Çocuk istismarlarının olmadığı bir ülke istiyoruz.

Sokaktaki hayvanla herkesle bir arada yaşadığımız bir toplum istiyoruz. Aslında çok şey istemiyoruz. Biz hakça bir yaşamdan yanayız, adaletten yana bir yaşamdan yanayız, geleceği olan bir yaşamdan yanayız. O yüzden birlikte olmamız gerekiyor. Artık bütün siyasi görüşlerimizi, bütün siyasi düşüncelerimizi bir kenara bırakma zamanı gelmiştir.

Bu bir rejim sorunudur. Bu Cumhuriyetin geleceği ile ilgili bir sorundur. Bu bizim çocuklarımızın geleceği ile ilgili bir sorundur. O yüzden yaşam ne kadar kutsalsa, bu ülkenin demokrat insanları bu yaşamı adil, güvenli ve adaletli kılmak zorundadır. Bizler o yüzden sokaklarda olmalıyız, o yüzden bugün burada olmalıyız, o yüzden yarın Ankara'da olmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.” şeklinde konuştu.

“İzmir Barosu’na çok teşekkür ediyorum”

Son olarak, konuşan CHP İzmir İl Başkanvekili Murat Aydın, İzmir Barosu teşekkür ederek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “İzmir Barosu'na çok teşekkür ediyoruz. İzmir Barosu'nun bütün tarihi hukuksuzluklarla mücadele etme tarihidir aslında, diğer barolarımız gibi. Ama İzmir Barosu'nun özel bir yeri vardır. Ben de bir mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum İzmir Barosu'nun bu desteği çok anlamlı. Çünkü Sayın Başkanın da söylediği gibi, aslında burada destek verilen şey Cumhuriyet Halk Partisi değil.

Çünkü bu sorun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil. Burada destek verilen şey anayasal, demokratik sistem, rejim; herkesin hak ve özgürlükleri, herkesin yaşamı. O yüzden bu sorunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir yönetim sorunu gibi gören yaklaşım, bu sorunu hafife almış olur. Bunu böyle görmeyip, bunun böyle olmadığını apaçık ortaya koymak için zahmet edip buraya kadar da geldikleri için Sayın Başkana, yönetim kurulundaki meslektaşlarıma, herkese ve sizlerin hepinize çok teşekkür ederim.”