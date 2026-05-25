Kurban Bayramı'nda bir araya gelinen o zengin sofralar, kontrolsüz tüketildiğinde kronik hastalar için geri dönülmez sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Zeynep Altın, birkaç günlük "diyet kaçamağının" bile tansiyon, kalp ve böbrek hastalarında ağır metabolik sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Bayram coşkusunu hastane odasında noktalamamak için bazı temel kurallara uymak şart.

"Ölüm katılığı" geçmeden çatalları uzatmayın

Kurban kesilir kesilmez etin hemen ateşe atılması, toplumdaki en yaygın hataların başında geliyor. Doç. Dr. Altın, ette kesim sonrası oluşan "rigor mortis" yani ölüm katılığına dikkat çekti. Etin biyokimyasal olarak tüketime hazır hale gelmesi ve sindirim sistemini yormaması için sabırlı olmak gerekiyor.

Kasların gevşemesi için taze kesilen etin yaklaşık 24 saat boyunca, buzdolabında (4 derece) dinlendirilmesi öneriliyor. Bu süreyi beklemeden tüketilen etler, mide şişkinliği ve ağır sindirim sorunlarını da beraberinde getiriyor. Acele etmeyin, bekletin.

Mangalda 15 santimetre kuralı: Kömürleşen et kanserojen riski taşıyor

Bayramın vazgeçilmezi mangal keyfi, yanlış pişirme teknikleriyle bir sağlık tehdidine dönüşebilir. Eti yüksek ısıda yakmak ya da doğrudan ateşe temas ettirerek kömürleştirmek, kanserojen maddelerin oluşumuna zemin hazırlıyor.

Eti haşlama, fırın ya da kontrollü ızgara yöntemiyle pişirmek en sağlıklı yol. Eğer mangal yapılacaksa, ateş ile et arasında en az 15 santimetrelik bir mesafe bırakılması gerekiyor. Bu boşluk, kanserojen içeren polisiklik aromatik hidrokarbonların oluşumunu engelliyor.

Tabağın yarısı salata, diğer yarısı disiplin

Sıcak yaz günlerine denk gelen bayramda, fazla protein tüketimi böbrekler üzerine ek bir yük bindiriyor. Doç. Dr. Altın, tabağın dörtte birinin etle sınırlı kalmasını, geri kalan yarısının ise mutlaka bol yeşillikli salatadan oluşması gerektiğini vurguladı. Salata sadece bir eşlikçi değil, aynı zamanda sindirimi kolaylaştıran bir lif kaynağı.

Tuz ve kuyruk yağı kullanımında aşırıya kaçmak, tansiyon regülasyonunu saniyeler içinde bozabiliyor. Özellikle hipertansiyon hastalarının bu "gizli düşmana" karşı uyanık olması gerekiyor. Artan protein ve tuz yükünü dengelemek içinse tek çare bol sıvı tüketimi..