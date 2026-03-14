İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mart ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde, şehir içi ulaşım ücretlerini yeniden belirleyen kritik oylama yapıldı. Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır idaresinde gerçekleşen meclis oturumunda, ulaşım iştiraklerinin artan maliyetleri gerekçe gösterilerek sunulan zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
İZBAN BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU? (1 NİSAN 2026 TARİFESİ)
Meclisten geçen kararla birlikte, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla İZBAN hatlarında uygulanacak yeni biniş tarifesi netleşti. Yapılan zamların ardından İZBAN güncel bilet fiyatları şu şekilde güncellendi:
- Tam biniş ücreti: 30 TL'den 40 TL'ye
- Genç (Öğrenci) biniş ücreti: 12,50 TL'den 16,50 TL'ye
- Öğretmen biniş ücreti: 22,15 TL'den 29,50 TL'ye çıktı.
İZBAN ARTI PARA (KİLOMETRE BAŞI) ÜCRETİ NE KADAR ARTTI?
İZBAN'da uzun mesafe yolculuk yapanları ilgilendiren "Gittiğin Kadar Öde" sistemindeki kilometre başı kesinti (artı para) ücretleri de zamlandı. 20 kilometreyi aşan yolculuklarda kartlardan düşülecek olan kilometre başına ilave ücret tarifesi şöyle değişti:
- Tam binişlerde: 1,17 TL'den 1,50 TL'ye
- Genç (Öğrenci) binişlerde: 0,50 TL'den 0,65 TL'ye
- Öğretmen binişlerinde: 0,50 TL'den 0,65 TL'ye yükseltildi.