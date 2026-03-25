İddiaya göre Pınar Özkan, Eylül 2023’te çocuğunu kreşten almaya gittiği sırada telefonuna gelen bir SMS ile işten çıkarıldığını öğrendi. Beklenmedik şekilde işsiz kaldığını belirten Özkan, yaşadığı süreçte büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti.

6 ay boyunca belediye önünde eylem yaptı

İşine geri dönmek isteyen Özkan, yaklaşık 6 ay boyunca Bayraklı Belediye Binası önünde eylem gerçekleştirdi.

Ancak tüm girişimlerine rağmen yeniden işe alınmadı. Uzun süre devam eden protestolarına rağmen sonuç alamayan Özkan’ın mücadelesi dikkat çekmişti.

Sokakta karşılaştı, tepkisini dile getirdi

Olay günü sokakta yürüyen eski Başkan Serdar Sandal ile karşılaşan Özkan, yaşadığı mağduriyeti yüz yüze dile getirdi.

İkili arasında geçen diyalog çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Sen benim ekmeğimle oynadın”

Görüntülerde Pınar Özkan’ın, kendisini tanımadığını söyleyen Sandal’a sert sözlerle tepki gösterdiği görüldü.

Özkan’ın ifadeleri dikkat çekti: “Sen benim ekmeğimle oynadın. Seni asla affetmeyeceğim. Sen beni nasıl tanımazsın, ben işten çıkardığın Pınar Özkan. Hayır ben hiçbir şey yapmadım.

Sen beni 04 kodu ile işten çıkardın. Ne bir şahit bulabildin ne bir tane belge sunabildin. Yine de beni geri almadın. Benim bir tane kızım var. Sana iki cihanda da hakkım helal olmasın.

Bu belediye başkanlığını hiç hak etmedin, ekmekle oynadın. Allah seni bildiği gibi yapsın. İki cihanda da Allah seni bırakmasın. Hakkım sana haram, zehir zıkkım olsun. Allah belanı versin.”