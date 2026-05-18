Parfüm, günlük bakımın en tamamlayıcı parçalarından biri. Ancak birçok kişi farkında olmadan yaptığı yanlışlarla kokunun kalıcılığını azaltıyor. Özellikle parfümü yanlış bölgelere uygulamak ve klasikleşmiş bazı alışkanlıklar, kokunun kısa sürede kaybolmasına neden oluyor.

Kıyafete sıkmak kalıcılığı azaltabiliyor

En sık yapılan hataların başında parfümü doğrudan kıyafete püskürtmek geliyor. Çünkü parfümün gerçek notalarını ortaya çıkarabilmesi için ciltle temas etmesi gerekiyor. Vücut ısısıyla birlikte açığa çıkan koku, kumaş üzerinde aynı etkiyi göstermiyor.

Öte yandan açık renkli kıyafetlerde leke riski de oluşabiliyor. Uzmanlar bu nedenle parfümün doğrudan cilde uygulanmasını öneriyor.

Bilekleri sürtmek kokunun yapısını bozuyor

Birçok kişinin refleks haline getirdiği bilek sürtme hareketi de istenmeyen hareketlerden.. Parfüm sıkıldıktan sonra bilekleri birbirine sürtmek, kokunun üst notalarının hızlı şekilde dağılmasına yol açıyor.

Bu durum parfümün karakterini değiştirirken, kalıcılığını da düşürüyor. Tavsiye ise oldukça basit; parfümü sıktıktan sonra kendi halinde kurumasını beklemek.

Fazla sıkmak çözüm olmuyor

Daha yoğun koku almak için fazla miktarda parfüm kullanmak da sanıldığı kadar etkili değil. Bir süre sonra kişi kendi kullandığı kokuya alışıyor ve daha az hissetmeye başlıyor. Bu durum “koku körlüğü” olarak adlandırılıyor.

Boyun, kulak arkası, bilek içi ve dirsek gibi nabız noktalarına uygulanan parfümün gün içinde daha dengeli yayıldığını belirtiyor. Ayrıca duş sonrası hafif nemli cilde sıkılan parfümün daha uzun süre etkisini koruduğu ifade ediliyor.

Parfümün saklandığı yer de önemli

Güneş ışığına maruz kalan ya da sıcak banyolarda tutulan parfümler zamanla bozulabiliyor. Kokunun ilk günkü etkisini kaybetmemesi için serin ve karanlık ortamlarda muhafaza edilmesi öneriliyor.